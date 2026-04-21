L'attrice statunitense Sharon Stone sarà protagonista della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival, a Soverato 25 luglio-1° agosto 2026. Riceverà la Colonna d’Oro alla carriera, ideata da Alessandro e Gianvito Casadonte, per opere prime e seconde e autori emergenti. Il premio, del Brand Gb Spadafora, celebra il suo contributo al cinema mondiale e la sua icona internazionale.

Durante il festival, Sharon Stone parteciperà a una conversazione d’autore moderata da Silvia Bizio. In suo onore, sarà proiettato "La dea del successo" (The Muse), film del 1999 di Albert Brooks, su uno sceneggiatore in crisi e una musa.

Carriera e impegno sociale di Sharon Stone

La carriera di Stone è ricca di successi: interpretazioni in "Basic Instinct" e "Casinò". Per quest'ultimo, nel 1996, è stata candidata all'Oscar come migliore attrice e vincitrice del Golden Globe. Recentemente, ha conquistato nuovo pubblico con la performance nella serie "Euphoria" (Sky), dimostrando versatilità in ruoli complessi.

Oltre ai meriti artistici, Sharon Stone è riconosciuta per il suo impegno sociale. Collabora con amfAR (Fondazione per la Ricerca sull’AIDS), dedicandosi a ricerca medica e salute globale, specie contro l'AIDS. Sostiene diritti delle donne, uguaglianza e accesso alla sanità. La sua passione per le arti visive la porta a condividere opere personali.

Il Magna Graecia Film Festival: vetrina e riconoscimento

Il Magna Graecia Film Festival, annuale a Soverato, è un evento di spicco del cinema italiano. Sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Calabria ("Calabria Straordinaria", Assessorato al Turismo), Calabria Film Commission, Comune di Soverato, offre piattaforma per nuovi talenti e dialogo tra autori emergenti e figure consolidate. Le Colonne d’Oro, emblema del festival, sono del Brand Gb Spadafora. L'assegnazione a Sharon Stone, riconoscimento e veicolo di promozione culturale, rafforza la vocazione internazionale del festival, favorendo il dialogo tra cinema italiano e grandi personalità mondiali.