Nel presentare la mostra 'Ettore Scola. Non ci siamo mai lasciati' (2 maggio-13 settembre) allestita a Palazzo Braschi nel decennale della scomparsa del regista (19 gennaio 2016).

Silvia Scola, figlia del celebre regista Ettore Scola, ha offerto una profonda riflessione sulla figura paterna e sulla sua eredità cinematografica. La sua testimonianza ha messo in luce la straordinaria capacità del padre di osservare e narrare la società italiana, definendolo un autentico “maestro della commedia umana”.

Silvia Scola ha ricordato il padre non solo come artista geniale, ma anche come uomo di grande sensibilità.

Ha descritto la sua delicatezza e il suo approccio empatico verso gli altri: “Aveva attenzione per i dettagli della vita, sapeva guardare da vicino le persone e ti faceva sentire parte di una storia”. La regista, anch’ella attiva nel mondo del cinema, ha sottolineato come l’eredità lasciata da Ettore Scola risieda proprio nell’umanità con cui egli affrontava ogni tematica, dall’amore ai profondi cambiamenti sociali, dal mondo del lavoro alla quotidianità. “Non era interessato alla comicità di superficie, ma voleva andare in profondità nell’animo umano”, ha evidenziato Silvia.

Il legame familiare e il percorso artistico

L’intervista ha rivelato l’influenza determinante che Ettore Scola ebbe sulla formazione di Silvia Scola.

Attraverso aneddoti tratti dalla vita di tutti i giorni, Silvia ha raccontato come il padre non separasse mai il suo lavoro dall'esperienza personale: “Sentiva la responsabilità di raccontare storie vere, senza mai perdere il senso di rispetto verso i personaggi”. Ha poi richiamato alcune delle sue opere più celebri, come “Una giornata particolare” e “C’eravamo tanto amati”, considerate simboli della commedia all’italiana, capace di combinare sapientemente ironia e riflessione critica. Silvia ha osservato che il cinema di Ettore Scola mantiene ancora oggi la capacità di dialogare con più generazioni, affrontando con sensibilità temi universali quali l’emarginazione, la memoria e i sentimenti più profondi dell’essere umano.

Il rapporto parentale, ha rimarcato Silvia Scola, ha contribuito in modo significativo a plasmare il suo personale sguardo sul mondo cinematografico. Ha ricordato con emozione i momenti trascorsi con Ettore Scola durante le fasi di lavorazione dei film, uno scambio continuo tra sfera familiare e arte che ha reso la sua esperienza unica e profondamente personale.

L'eredità duratura del maestro del cinema italiano

Silvia Scola ha riconosciuto che il contributo più significativo di Ettore Scola al cinema italiano fu quello di aver saputo rendere ogni personaggio autentico e complesso: “Sapeva restituire la dignità agli sconfitti e agli ultimi, trovando sempre una nota di umanità anche nelle storie più amare”.

Dal punto di vista storico, Ettore Scola (1931–2016) è universalmente riconosciuto come uno dei maggiori registi italiani del secondo Novecento. Fu autore di film che sono entrati nell’immaginario collettivo e che lo videro collaborare con attori del calibro di Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi e altri interpreti iconici della commedia italiana.

L’opera di Scola si inserisce in una stagione irripetibile del cinema nazionale, caratterizzata da una profonda attenzione ai mutamenti sociali e politici dell’Italia. La sua vasta filmografia, oltre ai successi più noti, include numerosi titoli che hanno ricevuto importanti riconoscimenti sia in Italia che a livello internazionale.

I suoi film sono tuttora oggetto di studio in scuole e università, apprezzati per la loro capacità di fondere un registro comico e narrativo con questioni di grande attualità, rendendoli sempre pertinenti e stimolanti.