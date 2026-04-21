Simona Molinari si esibirà a Modena martedì 23 aprile, nell'ambito de L'Altro Suono Festival, presso il Teatro Comunale Pavarotti-Freni. L'artista presenterà lo spettacolo "Petali - Ritratto d'autrice in jazz", un percorso che attraversa la sua carriera e la musica d'autore italiana, in un appuntamento annuale dedicato alle musiche del mondo e alle contaminazioni tra generi.

Questo concerto è uno degli eventi centrali della XXVIII edizione de L'Altro Suono Festival, una rassegna che si conferma tra i principali spazi di esplorazione musicale in Emilia-Romagna.

Molinari sarà accompagnata da un trio composto da Claudio Filippini al pianoforte, Gian Piero Lo Piccolo ai fiati ed Enrico Bracco alla chitarra. Insieme, proporranno un viaggio tra brani celebri e composizioni originali, con interpretazioni personali di classici del jazz e della tradizione italiana, includendo anche alcuni dei suoi inediti.

L'Altro Suono Festival: storia e proposte musicali

Nato oltre vent'anni fa per volontà della Fondazione Teatro Comunale di Modena, L'Altro Suono Festival offre ogni anno una ricca selezione di concerti. La rassegna spazia dal jazz alla world music, puntando su nomi affermati e nuove proposte del panorama nazionale e internazionale. Il festival si svolge principalmente nella cornice del Teatro Comunale Pavarotti-Freni, uno dei più importanti spazi teatrali dell'Emilia-Romagna, noto per la qualità della sua programmazione e la valorizzazione delle diverse forme musicali.

Nel corso delle sue edizioni, L'Altro Suono ha ospitato artisti di fama internazionale e italiana, offrendo occasioni di incontro tra la tradizione musicale e le sperimentazioni contemporanee. Il concerto di Simona Molinari si inserisce in questo solco, proponendo al pubblico modenese un viaggio sonoro che unisce la sofisticazione jazzistica al lirismo cantautorale.

Il Teatro Comunale Pavarotti-Freni: un polo culturale di riferimento

Il Teatro Comunale di Modena, che dal 2021 porta il nome di Luciano Pavarotti e Mirella Freni, fu inaugurato nel 1841. Situato nel centro storico di Modena, l'edificio si distingue per il suo elegante stile neoclassico e per un'acustica particolarmente favorevole, caratteristiche che lo rendono una sede ideale per concerti e spettacoli di alto livello.

La programmazione del Teatro Comunale spazia dalla lirica alle proposte di musica contemporanea, dalla prosa alla danza, garantendo ogni stagione oltre cento rappresentazioni. Il Comunale Pavarotti-Freni è oggi uno dei maggiori poli culturali della regione, in grado di ospitare eventi internazionali e di supportare iniziative come L'Altro Suono, che contribuiscono al rilievo musicale e artistico del territorio modenese.