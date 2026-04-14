La Fondazione Inda ha inaugurato la sua stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa con un'anteprima speciale: l'Iliade di Omero, diretta da Giuliano Peparini e riservata agli istituti scolastici. Quasi tremila studenti hanno assistito alla prima, inclusi trecento da Niscemi e un gruppo dall'Istituto penale per i minorenni di Bicocca. L'iniziativa, con quattro repliche dedicate alle scuole fino a giovedì, coinvolgerà dodicimila studenti. Francesco Italia, presidente della Fondazione Inda, ha sottolineato l'importanza: "È la prima volta nella storia dell'Inda che proponiamo un'anteprima riservata solo alle scuole.

I giovani sono i futuri portatori di cultura e ambasciatori della cultura classica: non potevamo pensare a un inizio più bello di stagione".

Peparini ha ambientato l'Iliade in un carcere, intrecciando la narrazione antica con temi di attualità come fragilità, violenza e ricerca di sé. "L'Iliade non è una reliquia polverosa, i suoi personaggi e le problematiche che attraversano sono attuali quanto mai. Ho scelto il carcere per ancorare l'azione perché questi personaggi sono come i giovani di oggi: hanno bisogno di fiducia, ascolto, costanza e audacia", ha affermato il regista. Lo spettacolo vede oltre ottanta artisti, tra performer ed ex allievi dell'Accademia d'arte del dramma antico e della Peparini Academy, con un cast principale diverso ogni sera.

La produzione si avvale delle musiche del maestro Peppe Vessicchio e di un team creativo di rilievo per libretto, scenografie, costumi, direzioni corali e coreografie.

La 61ª stagione: un ricco cartellone classico

La 61ª stagione delle Rappresentazioni classiche dell’Inda è stata presentata a Roma presso il Ministero della Cultura. Il programma si svolgerà dal 9 maggio al 28 giugno 2026 al Teatro Greco di Siracusa. Oltre all'anteprima dell'Iliade per gli studenti (dal 13 al 16 aprile), il cartellone include l'Alcesti di Euripide, l'Antigone di Sofocle e I Persiani di Eschilo. L'apertura al pubblico è fissata per l'8 maggio con l'Alcesti. Alla presentazione romana erano presenti il presidente della Fondazione Francesco Italia, il soprintendente Daniele Pitteri, la consigliera delegata Marina Valensise e il regista Giuliano Peparini.

Il coinvolgimento di un pubblico giovane e diversificato, inclusi i ragazzi dell'istituto per minorenni di Bicocca, conferma l'impegno della Fondazione Inda nel rafforzare il legame tra il teatro classico e le nuove generazioni, promuovendo l'accesso e la partecipazione culturale anche in contesti meno tradizionali.

Il Teatro Greco di Siracusa: tradizione e futuro

Il Teatro Greco di Siracusa, uno dei più grandi e suggestivi dell’antichità (oltre quindicimila spettatori), ospita dal 1914 le rappresentazioni classiche promosse dalla Fondazione Inda. Ogni stagione attira decine di migliaia di spettatori da tutta Italia e dall'estero, con produzioni che alternano registi affermati e nuove proposte formative.

Il coinvolgimento di istituzioni scolastiche e accademiche è da tempo un pilastro dell'approccio Inda per diffondere la cultura classica.

Fondata nel 1913, la Fondazione Inda valorizza il patrimonio culturale e storico tramite le arti performative. Oltre agli spettacoli al Teatro Greco, cura percorsi formativi, laboratori ed eventi con il tessuto culturale e istituzionale di Siracusa e della Sicilia orientale. Il programma della 61ª stagione conferma la centralità del sito e della Fondazione nel panorama teatrale italiano ed europeo.