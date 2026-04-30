L'Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa ospita una mostra fotografica dedicata a trent'anni di rappresentazioni euripidee al Teatro Greco. Inaugurata il 30 aprile 2026, l'esposizione di Tommaso Le Pera, parte delle attività della Fondazione Inda, documenta le messinscene delle opere di Euripide dal 1995 a oggi.

Rinomato fotografo di scena, Tommaso Le Pera ha documentato per tre decenni le produzioni della Fondazione Inda. Il suo lavoro testimonia le stagioni artistiche del Teatro Greco di Siracusa, immortalando interpreti, registi, costumi e scenografie.

La mostra offre uno sguardo su come le tragedie di Euripide siano state reinterpretate nei linguaggi artistici contemporanei, evidenziando identità classica e innovazioni. Tra le opere spiccano 'Medea', 'Le Baccanti', 'Le Troiane' ed 'Ecuba'.

L'esposizione: memoria e innovazione

Allestita negli spazi dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, la mostra raccoglie scatti scelti da Le Pera per rappresentare i momenti salienti delle rappresentazioni euripidee dal 1995. L'evento sottolinea il valore della fotografia di scena nella conservazione della memoria teatrale. Gli organizzatori dichiarano che l'esposizione «intende restituire il clima artistico e la trasformazione della messa in scena delle tragedie greche, celebrando l'incontro tra classicità e sensibilità contemporanee».

Il percorso permette ai visitatori di ripercorrere visivamente le stagioni del festival, evidenziando l'evoluzione di regie, interpretazioni e scenografie. Ogni scatto narra la dimensione artistica delle produzioni e la continuità tra tradizione e innovazione della Fondazione Inda.

Il Teatro Greco di Siracusa e le classiche

Il Teatro Greco di Siracusa è simbolo della cultura teatrale antica, sede dal 1914 del ciclo di rappresentazioni classiche curate dalla Fondazione Inda. Ogni stagione coinvolge registi e interpreti di rilievo, attirando migliaia di spettatori. Sin dal primo 'Edipo Re', la programmazione ha incluso drammi di Eschilo, Sofocle ed Euripide. Le tragedie del poeta ateniese sono un asse portante del festival, con allestimenti di attori di fama e ricerca di contemporaneità nei linguaggi scenici.

La documentazione fotografica di Tommaso Le Pera testimonia vitalità e attualità delle messinscene euripidee. La mostra ripercorre trent'anni di storia e innovazione del teatro classico a Siracusa, ribadendo il ruolo centrale del Teatro Greco e della Fondazione Inda nella valorizzazione del patrimonio drammaturgico antico.