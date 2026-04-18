Ha debuttato a Torino, presso il Teatro Carignano, lo spettacolo teatrale “Socrate 16.22”, ideato e interpretato da Stefano Accorsi. L'evento, tenutosi il 18 aprile 2026, si inserisce nel ricco programma della Biennale Tecnologia, iniziativa promossa dal Politecnico di Torino e dedicata al dialogo tra scienza, tecnologia e società. La produzione è frutto della collaborazione tra Planetaria, il festival su arte e scienza ideato dallo stesso Accorsi, e il Politecnico torinese, che ha fornito la consulenza scientifica. Scritto da Filippo Gentili e diretto da Ferdinando Ceriani, lo spettacolo vede sul palco, oltre ad Accorsi, anche Ludovica Martino e la studiosa Tatiana Tommasi.

Le suggestive musiche sono state composte da Roberto Vallicelli.

Il cuore della narrazione si concentra sul confronto generazionale tra un padre e una figlia, le cui visioni sull'intelligenza artificiale divergono profondamente. Luca, un imprenditore tecnologico fermamente convinto dei benefici dell'IA, si scontra con Tea, la figlia ventenne che vive con disagio le implicazioni degli algoritmi sul mondo del lavoro. Questo malessere è accentuato dal licenziamento del suo fidanzato, avvenuto tramite un processo automatizzato. La trama, volutamente essenziale, segue il percorso di Tea, che decide di abbandonare gli studi di Ingegneria per iscriversi a Filosofia, manifestando il desiderio di recuperare una dimensione di senso e riflessione etica nell'era digitale.

La presenza della professoressa, interpretata da Tatiana Tommasi, arricchisce la scena con elementi di riflessione scientifica sul futuro e sul presente della relazione tra uomo e macchina.

Intelligenza artificiale e responsabilità etica

Un elemento centrale di “Socrate 16.22” è il tema della responsabilità morale in un'epoca sempre più dominata dagli algoritmi e dalle decisioni automatizzate. Luca, ingegnere e ideatore del programma che dà il nome allo spettacolo, “Socrate 16.22”, si trova di fronte a una cruciale scelta etica: rifiuta di cedere la sua tecnologia a un'azienda militare, scegliendo di anteporre i valori umani alle logiche di profitto e potere. Il titolo stesso dell'opera richiama esplicitamente la figura di Socrate e il suo approccio filosofico basato sul dubbio, suggerendo la necessità di interrogarsi criticamente sulle potenzialità e sui limiti delle nuove tecnologie.

Lo spettacolo, dalla durata contenuta in meno di un'ora, si conclude con un vivace dibattito moderato da Accorsi, che invita il pubblico a una riflessione collettiva sull'uso dell'IA e a riconoscere come, nonostante il suo fascino e la sua utilità, l'unicità umana rimanga un valore insostituibile.

Il testo, sviluppato con la consulenza scientifica del Politecnico di Torino, affronta tematiche di grande attualità quali la precarietà lavorativa, la formazione delle nuove generazioni e l'esigenza di preservare il senso di umanità nel contesto del progresso tecnologico. La rappresentazione si configura come un motore di riflessione condivisa, alimentata dal dialogo tra diverse discipline e generazioni, e ulteriormente bilanciata dalla presenza della studiosa Tommasi, che offre un ponte tra narrazione artistica e divulgazione scientifica.

Il Teatro Carignano e la Biennale Tecnologia

La scelta del Teatro Carignano come sede per il debutto di “Socrate 16.22” sottolinea la rilevanza culturale dell'evento per la città di Torino, da sempre attenta ai temi dell'innovazione e della formazione. Il Teatro, situato in Piazza Carignano 6, è una delle sedi storiche più prestigiose del capoluogo piemontese e si presta perfettamente ad accogliere progetti multidisciplinari che connettono arte, scienza e riflessione civile. “Socrate 16.22” arricchisce il calendario della Biennale Tecnologia, una manifestazione promossa dal Politecnico di Torino che mira a esplorare il futuro della società attraverso un'ampia offerta di incontri, spettacoli ed eventi aperti a tutta la cittadinanza.

Il progetto Planetaria si propone come una nuova frontiera del teatro scientifico, con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico eterogeneo e facilitare il dialogo tra il sapere umanistico e quello tecnico. L'ingresso allo spettacolo è gratuito, previa prenotazione, e ha ricevuto il sostegno di Intesa Sanpaolo, a testimonianza del crescente interesse verso iniziative di divulgazione culturale che fondono ricerca scientifica e espressione artistica. La partecipazione di figure di spicco come Stefano Accorsi e il coinvolgimento di specialisti rafforzano il valore dell'esperienza teatrale quale spazio privilegiato per lo scambio di idee e la crescita collettiva.