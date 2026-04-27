Il violoncellista austro-iraniano Kian Soltani e il pianista coreano Jae Hong Park, vincitore del prestigioso Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni nel 2021, saranno i protagonisti di un atteso concerto. L'appuntamento è fissato per il 29 aprile alle ore 20:30 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, nell'ambito della rinomata stagione da camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. L'evento promette di essere un momento di grande rilievo per il pubblico capitolino, grazie al calibro artistico dei due musicisti e all'originalità del programma proposto.

La serata si aprirà con un sentito omaggio alle radici di Soltani, attraverso l'esecuzione di un ciclo di canti persiani. Questi brani sono stati composti da Reza Vali, un compositore iraniano-americano che ha dedicato la sua ricerca all'integrazione delle caratteristiche proprie della musica classica persiana. Vali è celebre per la sua capacità di fondere linguaggi e sistemi modali tradizionali, come il dastgāh, con richiami alla tradizione occidentale, inclusa una citazione del Tristano wagneriano. Il ciclo, commissionato dallo stesso Soltani, si presenta come un mosaico sonoro che esplora temi universali quali l'amore e la nostalgia, creando un ponte tra la ricca cultura persiana e le forme della musica europea.

Un viaggio musicale: dalla Persia al Romanticismo europeo

Dopo l'evocativa apertura persiana, Soltani e Park guideranno il pubblico attraverso due capolavori del repertorio romantico europeo. Saranno eseguite la Sonata in la minore D.821 di Franz Schubert, universalmente conosciuta come “Arpeggione”, e la Sonata in sol minore op. 19 di Sergej Rachmaninoff, che concluderà il concerto. Questa selezione dimostra la notevole versatilità dei due artisti e la loro intenzione di offrire un percorso musicale che attraversa culture e stili diversi. I canti persiani di Vali, con le loro suggestioni sonore d'Oriente e le influenze europee, fungono da anello di congiunzione tra la memoria personale e il vasto panorama musicale.

Kian Soltani, nato a Bregenz, in Austria, in una famiglia di musicisti iraniani, ha iniziato lo studio del violoncello all'età di soli quattro anni. La sua carriera è costellata di successi e importanti collaborazioni. Tra gli appuntamenti più significativi di questa stagione, si annoverano l'esibizione con la Mahler Chamber Orchestra diretta da Gianandrea Noseda all'Elbphilharmonie di Amburgo, il suo ritorno con l'Orchestre Philharmonique de Radio France sotto la bacchetta di Daniel Harding, e i debutti con l'Orchestre National de France, la Sydney Symphony Orchestra, la Atlanta Symphony Orchestra e la St. Louis Symphony Orchestra.

Lo Stradivari di Soltani e i successi a Santa Cecilia

Per la sua performance romana, Soltani avrà l'onore di suonare un prezioso violoncello Stradivari “London ex Boccherini 1694”, gentilmente concesso dalla Beares International Violin Society.

La risonanza storica e la qualità timbrica di questo strumento aggiungono un ulteriore livello di fascino all'evento, unendo la contemporaneità dell'interpretazione a una tradizione liutaria di prim'ordine. Il violoncellista ha debuttato all'Accademia di Santa Cecilia nel 2021 e da allora ha rapidamente conquistato la scena internazionale, grazie a vittorie in concorsi prestigiosi, collaborazioni con grandi orchestre e partecipazioni a importanti festival. È stato inoltre annunciato che, nel prossimo autunno, Soltani pubblicherà una registrazione dedicata ai 24 Preludi di Rachmaninoff, rafforzando il suo legame con il repertorio del Novecento.

La presenza del duo Soltani-Park a Roma rappresenta un'occasione imperdibile per il pubblico di ascoltare uno degli interpreti più apprezzati del panorama musicale contemporaneo, affiancato da un giovane pianista di eccezionale talento, già riconosciuto e protagonista sui palcoscenici internazionali.

La scelta di un programma così variegato, che spazia dalla tradizione persiana al romanticismo mitteleuropeo e al virtuosismo russo, testimonia la vocazione cosmopolita e l'elevata qualità delle stagioni da camera proposte dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.