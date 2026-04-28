Dal 26 giugno al 12 luglio 2026, Spoleto ospita la 69ª edizione del Festival dei Due Mondi, sotto la direzione artistica di Daniele Cipriani. L'evento, un vero e proprio ponte tra classico e pop, presenta cento performance, animando i luoghi storici della città, dal Teatro Romano a Piazza Duomo, fino alla Basilica di San Salvatore, riaperta dopo un decennio. Oltre mille artisti da ventisette paesi parteciperanno, con sette prime mondiali e nove produzioni originali. Il claim “In the bel mezzo of everything” sottolinea l'intento di promuovere un dialogo tra diverse espressioni artistiche e un'arte accessibile a tutti.

L'apertura è affidata all'opera "Vanessa" di Samuel Barber, regia di Leo Muscato. Un ampio omaggio è dedicato al fondatore Gian Carlo Menotti, con la Maratona Menotti per il 115° anniversario della sua nascita. Il programma musicale include grandi nomi come Yannick Nézet‑Séguin, Gianandrea Noseda, Arcadi Volodos, Yuja Wang, Mario Brunello e Giovanni Sollima. La neonata Festival dei Due Mondi Academy offre a giovani musicisti under 35 l'opportunità di esibirsi con i protagonisti, come evidenziato dalla consulente musicale Beatrice Rana: "accanto ai grandi nomi trovino spazio giovanissimi artisti destinati a segnare il panorama musicale dei prossimi decenni”.

Un cartellone tra tradizione e avanguardia

Il Festival propone un'offerta culturale eclettica. Per la musica, spiccano i concerti di Yannick Nézet‑Séguin con la London Symphony Orchestra e Yuja Wang, e il concerto finale del 12 luglio diretto da Gianandrea Noseda con la Filarmonica del Teatro Regio di Torino. La scena pop sarà animata da Mika con il suo concerto sinfonico "MIKA Symphonique" e da Arisa, in concerto il 9 luglio in Piazza Duomo. La danza vedrà la storica Maratona Internazionale di Danza e prime assolute come la creazione di Benjamin Millepied "Du bout des lèvres" e il flamenco di Rocío Molina. Le arti visive sono celebrate da Giuseppe Penone, che firma il manifesto e presenta l'installazione "Le foglie delle radici", accompagnata da una mostra a Palazzo Collicola.

L'opera "Evocation of Spirits" di David Szauder e una mostra dedicata alle macchine teatrali di Dario Fo completano l'offerta. La prosa include "Platonov" di Čechov (regia Peter Stein), "Educazione sentimentale" con Giuseppe Fiorello e l'omaggio a Beckett dei #SIneNOmine.

Spoleto: un palcoscenico per l'innovazione e l'inclusione

Il Festival dei Due Mondi si conferma un evento di risonanza internazionale, valorizzando luoghi storici di Spoleto come la Basilica di San Salvatore e la Rocca Albornoziana. Particolare attenzione è rivolta alla formazione e al coinvolgimento della comunità: la Festival dei Due Mondi Academy supporta i giovani artisti, anche tramite l'iniziativa "Adotta un artista", che invita cittadini e famiglie all'ospitalità.

Il direttore Cipriani ha sottolineato la vocazione inclusiva dell'edizione: "Questa edizione è stata pensata per tutti: le varie discipline devono riuscire a parlare a ogni tipo di pubblico”. L'organizzazione è affidata alla Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus, che promuove un evento capace di unire generazioni, generi e pubblici diversi.