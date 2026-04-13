Stefano Cantino è stato ufficialmente nominato co-amministratore delegato di Dolce&Gabbana, affiancando Alfonso Dolce, già presidente e amministratore delegato del gruppo. L'annuncio, diramato il 13 aprile 2026 tramite una nota ufficiale della maison, segna l'inizio di una nuova fase di sviluppo per il rinomato marchio del lusso italiano. Questo importante avvicendamento avviene in un contesto di significative trasformazioni per l'azienda, che include le recenti dimissioni di Stefano Gabbana dalla presidenza e l'avvio di un piano di ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito.

La maison sta inoltre evolvendo il proprio modello organizzativo, passando da un brand puramente fashion a un'azienda di lifestyle.

Alfonso Dolce ha accolto con favore la nomina, dichiarando: “Sono felice di avere Stefano Cantino al mio fianco in questa nuova fase di crescita e sviluppo della Dolce&Gabbana”. Anche Cantino ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo incarico, affermando: “È per me un onore entrare a far parte della Dolce&Gabbana, che rappresenta in maniera straordinaria l’eccellenza italiana nel mondo”.

Il percorso professionale di Stefano Cantino

Nato a Torino nel 1968 e laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Torino, Stefano Cantino porta con sé una vasta e solida esperienza internazionale nel settore del lusso e della moda.

Dopo aver vissuto tra Milano e Parigi, ha trascorso vent'anni in Prada, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella comunicazione e nel marketing. Nel 2018, Cantino è passato al gruppo LVMH come Senior Vice President Communication and Events, posizione mantenuta fino ad aprile 2024. Successivamente, nel gennaio 2025, è stato nominato CEO di Gucci (gruppo Kering), incarico che ha ricoperto fino a settembre 2025. Durante la sua permanenza in Gucci, ha collaborato con figure di spicco e ha contribuito al rafforzamento dell'immagine del brand, anche attraverso l'introduzione di nuovi ingressi stilistici. La sua nomina in Dolce&Gabbana è stata possibile dopo la scadenza del periodo di non concorrenza, avvenuta a fine marzo 2026.

L'ingresso di Cantino in una delle realtà più prestigiose del Made in Italy si inserisce in un momento di profonda trasformazione organizzativa e gestionale. La maison è infatti impegnata a ridefinire la propria identità e a consolidare la sua presenza globale, anche alla luce delle recenti dinamiche societarie e finanziarie.

Le nuove sfide e la visione strategica

L'arrivo di Cantino è parte integrante della strategia di crescita della holding, mirata a sviluppare un modello di business più articolato e contemporaneo. Dolce&Gabbana si trova ad affrontare una fase cruciale: dopo l'addio di Stefano Gabbana alla presidenza – sebbene egli mantenga una partecipazione del 40% sulla quale sono in corso valutazioni strategiche – l'azienda dovrà gestire delicate negoziazioni con le banche per la ristrutturazione del debito, stimato in circa 450 milioni di euro.

La direzione strategica, evidenziata dalla nomina di Cantino, mira a una ulteriore diversificazione del modello di business: da una pura casa di moda a un'azienda di lifestyle, con l'obiettivo di presidiare nuovi segmenti di mercato e di interagire con un pubblico internazionale sempre più vasto.

Questa evoluzione si allinea con la valorizzazione delle eccellenze italiane a livello globale, mantenendo la continuità dello stile e dell'identità culturale che hanno reso Dolce&Gabbana una delle principali maison mondiali. La nuova leadership manageriale avrà il compito di guidare un gruppo con una storia trentennale, puntando a consolidare e rafforzare le relazioni commerciali e istituzionali in un settore moda-lusso in costante evoluzione e altamente competitivo.