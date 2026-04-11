Il gruppo britannico Stomp torna a Roma, esibendosi dal 14 al 19 aprile al Teatro Olimpico. La compagnia presenta la sua miscela di ritmo, percussioni, danza e spettacolo, usando oggetti quotidiani come accendini, coperchi dei bidoni e scope come strumenti. L'evento è nel cartellone dell’Accademia Filarmonica Romana, riproponendo i suoni della vita quotidiana.

Fondata a Brighton nel 1991 da Luke Cresswell e Steve McNicholas, Stomp coinvolge il pubblico globale. Otto performer creano uno spettacolo senza trama, personaggi né parole, dove l’energia degli oggetti si fonde con ironia e fantasia.

Steve McNicholas sulle influenze artistiche: “Dal punk rock al jazz africano sono tantissime le influenze artistiche cui ci ispiriamo, dai Drummers of Burundi, a Grace Jones di One man show, dai primi ballerini di tip tap come Nicholas Brothers e Bill 'Bojangles' Robinson fino ai percussionisti giapponesi Kodo”. La diversità culturale dei componenti è un punto di forza: “Persone diverse, di culture diverse, che fanno scelte artistiche differenti: è questo che mantiene vivo lo spettacolo e che stimola la compagnia. Attualmente nel cast ci sono stomper da Regno Unito, Spagna, Canada, Stati Uniti e Porto Rico. Ogni nuovo performer porta una nuova interpretazione dello spettacolo, in questo modo le coreografie si animano di una nuova, positiva energia”.

Repertorio e novità

Le serate romane offriranno pezzi storici e numeri recenti, come “Poltergeist”, ispirato a scene cinematografiche dove oggetti comuni prendono vita. McNicholas ha detto: “Gli oggetti domestici prendono vita propria e insieme ai nostri interpreti, sfidano uno Stomper batterista che suona quella che è effettivamente una batteria fluttuante, coreografica e in costante mutamento... con solo un paio di spazzole in mano”. Questo equilibrio rinnova la proposta.

Storia e successi

Il percorso di Stomp, iniziato a Brighton, ha raggiunto successo globale. La compagnia si è evoluta con artisti pluripremiati e il coinvolgimento del pubblico è chiave della sua popolarità. Il Teatro Olimpico di Roma prosegue la tradizione di ospitare artisti mondiali. L’Accademia Filarmonica Romana arricchisce con Stomp la sua offerta, riaffermando il ruolo di Roma quale grande centro culturale e polo d’attrazione per le arti performative.