Alla diciannovesima Festa del Cinema di Roma, Meryl Streep ha tenuto una masterclass sabato 24 aprile 2026 all’Auditorium Parco della Musica. Moderato da Antonio Monda, l'incontro ha visto Streep ripercorrere il ruolo di Miranda Priestly nel film "Il diavolo veste Prada". Streep ha descritto Miranda come personaggio che cerca la bellezza, oggi percepita in pericolo. Ha evidenziato “il cambiamento nel racconto di donne e potere”, rivelando la complessità di Miranda: “è forte, dura e sola”. La masterclass si è inserita nella programmazione del festival, dedicata ai personaggi del cinema contemporaneo.

Miranda Priestly: simbolo di potere e complessità

Miranda Priestly, direttrice nel film del 2006, è diventata un simbolo del potere femminile. L'interpretazione di Meryl Streep ha conferito al personaggio profonda complessità, rivelando fragilità, solitudine e ricerca di bellezza, contribuendo al successo e all'influenza del film. Durante la masterclass, Streep ha rimarcato la difficoltà di interpretare ruoli e l'importanza di comprenderne le contraddizioni. La sua carriera è nota per versatilità e ruoli femminili complessi, con premi Oscar. L'evento ha rafforzato l'attenzione verso il cinema e le sue figure.

La Festa del Cinema di Roma: un forum culturale

La Festa del Cinema di Roma è un appuntamento culturale annuale all’Auditorium Parco della Musica.

L'incontro con Meryl Streep è stato un momento clou, arricchito da artisti e approfondimenti su potere, ruoli femminili e bellezza. "Il diavolo veste Prada" rimane un punto di riferimento per appassionati, grazie a sceneggiatura e performance di Streep. L'Auditorium ha confermato il ruolo centrale del festival nel dialogo artisti-pubblico. L'evento ha stimolato una riflessione sull'eredità di Miranda Priestly e sul ruolo del cinema nel narrare i cambiamenti sociali.