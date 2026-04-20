Il film d'animazione Super Mario Galaxy, con l'iconico idraulico in tuta rossa, siconferma in vetta alla classifica dei film più visti in Italia. L'opera di Nintendo Illumination mantiene la prima posizione nel box office italiano per il weekend del 16-19 aprile, con un incasso di 1.397.302 euro. Con una media di 2.325 euro in 601 sale, il totale dal 1° aprile ha raggiunto i 12.745.770 euro.

Il weekend ha generato un incasso totale di 5.029.911 euro e 665.556 spettatori. Un dato che segna una crescita dell'8,7% rispetto al 17-20 aprile 2025, ma un calo del 24% rispetto al weekend precedente.

In seconda posizione si piazza The Drama – Un segreto è per sempre, che ha incassato 771.110 euro nel weekend, per un totale di 4.484.753 euro.

Esordio in terza posizione per la novità Lee Cronin – La mummia, che ha chiuso il suo primo fine settimana con un incasso di 715.874 euro e una media di 1.978 euro in 362 cinema.

Quarto è L’ultima missione – Project Hail Mary, che incassa 285.613 euro (–32%) con una media di 1.373 euro in 208 cinema. Il suo totale dal 19 marzo ammonta a 4.728.783 euro.

Segue al quinto posto Che Dio perdona a tutti, la commedia sentimentale di Pif, che incassa altri 222.496 euro (–48%) con una media di 678 euro in 328 cinema. Il totale dal 2 aprile è di 1.515.528 euro.

Completano la top ten al debutto: sesto BTS World Tour Arirang in Japan con 191.191 euro; settimo Benvenuti in campagna con 135.211 euro; ottava Cena di classe con 130.801 euro (–50%), totale dal 26 marzo di 1.885.288 euro; nona Alla festa della rivoluzione (125.115 euro); decimo Il delitto del 3° piano (122.380 euro).

Il dominio di Super Mario Galaxy in Italia

Il film Super Mario Galaxy prosegue la sua corsa trionfale al box office italiano, mantenendo la vetta per il terzo fine settimana consecutivo. Nel weekend del 18 aprile, il titolo ha superato gli altri concorrenti con incassi superiori a 500.000 euro, distanziando pellicole come Lee Cronin – La mummia e The Drama – Un segreto è per sempre.

Nonostante un leggero calo rispetto alle previsioni iniziali, l'animazione di Illumination ha consolidato il suo primato a livello nazionale, registrando performance eccezionalmente robuste rispetto alla concorrenza.

Performance record a livello globale

A livello globale, Super Mario Galaxy – Il film ha ottenuto un esordio da record, raccogliendo oltre 372 milioni di dollari nel suo primo fine settimana e affermandosi come uno dei titoli più potenti del 2026.

Nelle settimane successive, ha superato i 500 milioni di dollari di incasso mondiale, dimostrandosi un vero e proprio fenomeno capace di eguagliare il successo del precedente Super Mario Bros.

Al 19 aprile 2026, il film ha raggiunto circa 747 milioni di dollari di incasso a livello mondiale, posizionandosi come il più redditizio dell’anno e stabilendo numerosi record di apertura, tra cui il più grande incasso globale d'esordio del 2026 e uno dei migliori risultati di sempre per un film tratto da videogiochi.