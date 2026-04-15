Il 18 aprile si celebra il “Superman Day” a livello mondiale, un’iniziativa promossa da Warner Bros. Discovery Italia per omaggiare quello che è riconosciuto come il primo supereroe della storia. L’evento coinvolge fan da ogni parte del globo, ma assume un rilievo particolare in Italia, dove Milano ospita l’unico grande appuntamento europeo ufficiale. La celebrazione si terrà sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 10 alle 19, nel quartiere di CityLife. L’iconica figura di Superman, creata dallo scrittore Jerry Siegel e dall’artista Joe Shuster, fece il suo debutto il 18 aprile 1938 sulle pagine di Action Comics numero 1 della DC, rivoluzionando per sempre il mondo della cultura pop.

L’appuntamento milanese si concentra su una rievocazione esperienziale del celebre Daily Planet, il quotidiano di Metropolis nell’universo fumettistico, che per due giorni prenderà vita con un pop-up interattivo. Quest’area, ad accesso gratuito, offrirà un’edicola tematizzata, diverse zone di intrattenimento, un photobooth e la possibilità di ritirare gratuitamente un’edizione speciale a tiratura limitata del Daily Planet. Milano si conferma così protagonista europea, affiancando gli Stati Uniti in questa celebrazione ufficiale e offrendo ai fan l’opportunità di immergersi nell’universo di Superman attraverso attività, giochi e momenti pensati per appassionati e famiglie.

Eventi, cinema e nuove uscite legate a Superman e Supergirl

Il Superman Day 2026 anticipa l’uscita cinematografica di “Supergirl”, il nuovo superhero movie dei DC Studios, atteso nelle sale il 25 giugno. Diretto da Craig Gillespie e prodotto da Peter Safran e James Gunn, il film vedrà Milly Alcock interpretare la protagonista Kara Zor‑El in una storia che intreccia vendetta e giustizia, inserendosi nel nuovo corso cinematografico della DC. Contestualmente, il film “Superman” (2025), anch’esso diretto da James Gunn e con protagonista David Corenswet, è già disponibile in streaming su Hbo Max. Anche il piccolo schermo celebra l’eroe: Cartoon Network (canale 607 di Sky) proporrà una maratona speciale con episodi di “Teen Titans Go!” che vedono la partecipazione di Superman.

Inoltre, Nove, Dmax e K2 offriranno curiosità e approfondimenti dedicati non solo a Superman, ma anche a Supergirl e Krypto, arricchendo l’offerta multimediale legata all’universo DC.

L’offerta si estende anche al settore editoriale e dei prodotti a tema. Panini Comics propone una vasta selezione di volumi, che spazia dai grandi classici alle storie inedite, includendo titoli come “All‑Star Superman” e “Superman: Stagioni”. Tra le novità più attese figura “Krypto: L’ultimo cane di Krypton”, con uscita fissata per il 23 aprile. A giugno, invece, arriverà l’antologia internazionale “Supergirl: Il mondo”, un’opera che riunisce storie ambientate nei Paesi d’origine dei diversi team creativi. Per la versione italiana, il soggetto è firmato da Francesca Michielin, la sceneggiatura da Irene Marchesini e i disegni da Federica Croci.

Il ruolo iconico di Superman tra storia, editoria e merchandising

Fin dal suo debutto il 18 aprile 1938 con Action Comics numero 1, Superman ha segnato una vera e propria rivoluzione nel mondo dei fumetti e della cultura pop. La figura, ideata da Siegel e Shuster, ha generato una mitologia contemporanea che è stata esportata e reinterpretata a livello globale, trovando espressione nel mercato editoriale, nell’animazione e nel cinema. Il “Superman Day” assume, pertanto, un profondo valore celebrativo, evidenziando gli ottantotto anni di storia di un personaggio che continua a ispirare nuove generazioni e a essere oggetto di continue reinterpretazioni.

La celebrazione a Milano si distingue come l’unico appuntamento ufficiale a livello europeo, a riprova del legame speciale tra l’Italia e il supereroe DC.

L’evento è accompagnato dal lancio di una vasta gamma di prodotti a tema, che include set di gioco, figure da collezione, puzzle, tazze, lunch box e uno shop DC dedicato su Amazon. Queste iniziative rafforzano il legame tra il personaggio, i suoi fan e il mercato, consolidando Superman come un simbolo multimediale e trasversale.

In sintesi, la giornata del 18 aprile non è solo una ricorrenza, ma una vera e propria occasione di festa partecipata che unisce il mondo del cinema, della televisione, dell’editoria e del merchandising, tutto sotto il segno del leggendario supereroe.