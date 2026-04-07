Ferrara ospiterà la quinta edizione del Symeoni Festival il 17 e 18 aprile 2026. L'evento, diretto da Luca Siano, celebra l'arte del manifesto cinematografico e Sandro Simeoni, cartellonista ferrarese. L'attore Fabio Testi sarà ospite d'onore e riceverà il Premio Symeoni 2026, e incontrerà il pubblico nel giorno conclusivo. La rassegna si terrà nell'ex caserma dei vigili del fuoco.

La scelta di Testi, come spiegato da Luca Siano, è dovuta alla sua "capacità di attraversare generi e linguaggi diversi senza perdere una cifra riconoscibile". La sua carriera vanta collaborazioni con maestri quali Sergio Leone, Sergio Sollima, Dino Risi e ruoli in opere iconiche come "Il giardino dei Finzi Contini" di Vittorio De Sica.

Promosso da Ferrara La Città del Cinema e Archivio Sandro Simeoni, il festival offre un programma gratuito e trasversale, per addetti ai lavori e appassionati, unendo cinema, arti visive e musica.

Programma: omaggi, proiezioni e laboratori

Il calendario del Symeoni Festival 2026 prevede laboratori, workshop e masterclass, e proiezioni. Un omaggio a Piero Umiliani, nel centenario della nascita, vedrà la proiezione del documentario "Il tocco di Piero" di Massimo Martella (con Elisabetta Umiliani, grazie a Luce Cinecittà). Tra le proiezioni, "Vai Gorilla" di Tonino Valerii e "Ciao Bambino" di Edgardo Pistone. Musica con dj set e concerto Gazzara Trio. L'edizione si arricchisce con l'esposizione di materiali originali dall'Archivio Sandro Simeoni, a testimonianza della crescita.

Con il patrocinio del Comune e dell'Università di Ferrara - Dipartimento Architettura, il festival rafforza il legame con il territorio. Giunto alla sua quinta edizione, il Symeoni Festival si conferma punto di riferimento per la cultura cinematografica, focalizzato su manifesto e grafica cinematografica, unendo innovazione e memoria del cinema.