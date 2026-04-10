Il visionario progetto musicale Tame Impala, guidato dall'artista australiano Kevin Parker, si prepara a incantare il pubblico italiano con due imperdibili appuntamenti del 'Deadbeat Tour'. Questa serie di concerti, che prende il nome dall'omonimo album pubblicato nell'ottobre 2025, vedrà la band esibirsi il 12 aprile all'Inalpi Arena di Torino e il 13 aprile all'Unipol Arena di Bologna. L'annuncio di queste date rafforza il profondo legame tra la band e i fan italiani, segnando un nuovo, significativo capitolo nel percorso artistico di Parker, rinomato per il suo stile sperimentale e innovativo.

L'album 'Deadbeat', il quinto disco in studio di Tame Impala, rappresenta una fase di profondo rinnovamento sia nella scrittura che nella produzione di Parker. Il lavoro si distingue per una fusione unica di psichedelia, minimalismo e groove, rivelando un approccio più diretto e spontaneo. Le liriche esplorano una vulnerabilità emotiva, spesso intrisa di autoironia, mentre il suono si presenta più essenziale e incisivo, arricchito da nuove sfumature vocali. Al centro dei testi, la ricerca di evasione attraverso la musica e la festa. L'ispirazione per il disco proviene esplicitamente dalla vibrante scena rave australiana e dai bush doof, festival che trascendono la semplice proposta musicale, integrando arte e attività olistiche in contesti naturali.

I successi e le collaborazioni di Tame Impala

Kevin Parker ha conquistato un'impressionante serie di riconoscimenti sulla scena musicale internazionale. Con ben quattro nomination ai Grammy Awards e una vittoria nel 2024 per la collaborazione con i Justice nel brano 'Neverender', Parker ha solidificato la sua reputazione globale. In Australia, il progetto Tame Impala vanta tredici Aria Awards e ventisette nomination, oltre a un prestigioso Brit Award come Miglior Band Internazionale e ulteriori candidature ai Billboard Music Awards e agli American Music Award.

Negli Stati Uniti, i Tame Impala hanno raggiunto la vetta delle classifiche alternative con singoli di successo come 'Lost In Yesterday' e 'Is It True'.

L'inno generazionale 'The Less I Know The Better' ha superato i due miliardi di ascolti su Spotify, garantendo alla band un posto d'onore nel Billionaires Club della piattaforma. Parker è inoltre un prolifico produttore e autore, avendo collaborato con alcuni dei nomi più influenti della musica contemporanea, tra cui Dua Lipa, The Weeknd, Sza, Lady Gaga, Travis Scott, Mark Ronson, Gorillaz e Rihanna.

L'impegno di Tame Impala per la sostenibilità ambientale

Oltre all'esperienza sonora, il 'Deadbeat Tour' si distingue per un significativo impegno a favore della sostenibilità ambientale. I Tame Impala collaborano attivamente con l'organizzazione no-profit Reverb, destinando una quota dei ricavi dei biglietti al Music Decarbonization Project.

Questa iniziativa mira ad accelerare l'adozione di soluzioni climatiche innovative all'interno dell'industria musicale. Tale progetto riflette una visione più ampia, promossa dal tour stesso, di una musica che sia non solo intrattenimento, ma anche veicolo di responsabilità, capace di unire pubblico, artisti e operatori del settore verso obiettivi ambientali condivisi.

Le due arene italiane, l'Inalpi Arena di Torino e l'Unipol Arena di Bologna, si confermano tra i principali palcoscenici per la musica dal vivo nel Paese, fungendo da snodi cruciali per i circuiti internazionali. Il Deadbeat Tour, con la sua combinazione unica di sperimentazione sonora e sensibilità ambientale, si annuncia come uno degli eventi più rilevanti della stagione concertistica primaverile italiana.