La decisione della Rai di procedere con la vendita del Teatro delle Vittorie, uno dei luoghi più emblematici della storia televisiva italiana, ha sollevato un'ondata di dissenso tra le stelle del piccolo schermo. Il celebre showman Fiorello ha espresso la sua ferma opposizione affiggendo cartelli all'ingresso del teatro, definendo l'operazione “un crimine contro la storia dello spettacolo italiano”. Questa iniziativa fa eco all'appello di Renzo Arbore, che aveva precedentemente giudicato la cessione “avvilente”, suggerendo a Fiorello di trasferire il suo spettacolo Pennicanza proprio al Delle Vittorie.

Anche il conduttore Stefano De Martino ha manifestato il suo profondo legame con la struttura, dichiarando di essersi sentito “un privilegiato” fin dal primo ingresso e trovando “impressionante” l'idea di essere l'ultimo presentatore Rai a utilizzarlo, esortando a considerare soluzioni alternative alla vendita.

Le ragioni della Rai e il piano di dismissione

La Rai ha difeso la propria scelta, inquadrandola in un più ampio piano di dismissione immobiliare approvato nel 2022 e divenuto operativo nel novembre 2023. L'obiettivo dichiarato è sostenere la trasformazione dell'azienda in una Digital Media Company, attraverso significativi interventi tecnologici e la modernizzazione delle infrastrutture.

La messa in vendita del Teatro delle Vittorie è giustificata da costi di gestione eccessivi e non più sostenibili, dovuti all'obsolescenza della struttura, a problematiche tecniche e impiantistiche, a vincoli condominiali e a limitazioni d'uso che ne riducono la programmazione. A questi si aggiungono costi milionari di manutenzione. La vendita era stata deliberata già nel luglio 2022 dal precedente Consiglio di Amministrazione. Il bando di vendita è stato pubblicato il 24 aprile 2026, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 22 maggio.

Vincoli, stime e clausole del piano immobiliare

Il Teatro delle Vittorie rientra in un pacchetto di quindici immobili destinati alla dismissione, cinque dei quali situati nella Capitale.

L'edificio, come altri cinque del lotto, è sottoposto a vincoli delle Belle Arti, il che implica la necessità di un'autorizzazione del Ministero della Cultura per la sua cessione e conferisce allo Stato il diritto di prelazione entro sessanta giorni. La stima per l'acquisto del teatro si aggira intorno ai sette milioni di euro, ai quali si sommano ulteriori sette milioni necessari per una completa ristrutturazione. Il valore complessivo degli immobili in vendita è stimato in circa 230 milioni di euro, con quasi la metà riferita alla sede di via Sempione a Milano. Il bando prevede anche la possibilità di una clausola di “sale and lease back” per alcuni immobili, consentendo alla Rai di rimanere come locataria per un periodo limitato, presumibilmente per facilitare la transizione e la ricerca di sedi alternative.

Il dibattito interno e le richieste di confronto

La questione ha generato reazioni anche all'interno del Consiglio di Amministrazione Rai. Davide Di Pietro ha evidenziato come l'eventuale stralcio del Teatro delle Vittorie dalla vendita comporterebbe un risparmio minimo rispetto al valore totale dell'operazione, ribadendo l'urgenza di affrontare complessivamente la riduzione delle risorse Rai. Roberto Natale ha sollecitato una discussione in Commissione di Vigilanza, mentre la presidente della Commissione, Barbara Floridia, ha apertamente sostenuto la protesta di Fiorello e ha richiesto la convocazione urgente dei vertici Rai per un'audizione sul piano immobiliare.

Un simbolo dello spettacolo verso nuovi orizzonti

Inaugurato nel 1939, il Teatro delle Vittorie è stato un protagonista indiscusso della storia del varietà televisivo Rai, ospitando programmi iconici e artisti di fama. La sua dismissione si inserisce in un programma di razionalizzazione e ammodernamento del patrimonio immobiliare di Viale Mazzini, che prevede parallelamente investimenti significativi nei poli tecnologici di Saxa Rubra, nella riqualificazione della sede storica di Viale Mazzini, nel potenziamento di Via Teulada e nell'utilizzo della sede di Via Alessandro Severo. L'obiettivo è adeguare le infrastrutture ai nuovi standard produttivi e digitali, promuovendo la trasformazione tecnologica e la sostenibilità finanziaria dell'azienda.

La procedura di vendita e le proteste pubbliche hanno riacceso il dibattito sulla tutela dei luoghi della memoria televisiva e sulle scelte strategiche della Rai, rendendo l'esito della cessione un passaggio cruciale per il futuro assetto produttivo e la destinazione di questo iconico teatro.