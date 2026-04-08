La storica tenuta di Robert Rauschenberg sull’isola di Captiva, in Florida, è stata acquistata dal resort South Seas per 45 milioni di dollari. L'operazione, che segna un momento di rottura dopo trent'anni, vede la residenza dell'artista passare nelle mani di un gruppo alberghiero, generando forte disappunto nella comunità locale. La proprietà, affacciata sull’oceano, include la residenza principale dell’artista, il suo studio e diverse altre abitazioni, diventando così parte dell’espansione del resort, già leader nel settore dell’ospitalità nell’area.

L’acquisizione ha suscitato un “colossale tradimento” per gli abitanti di Captiva e per gli eredi culturali di Rauschenberg. L’artista si era stabilito sull'isola negli anni Settanta, conquistato dalla sua particolare atmosfera, dichiarando che Captiva era stata “il fondamento della mia vita e del mio lavoro. La mia fonte e la mia riserva di energie”. La Rauschenberg Foundation, che ha gestito la proprietà dopo la scomparsa del maestro, ha motivato la cessione con la necessità di affrontare problemi ambientali come uragani, erosione costiera e innalzamento del livello del mare, sottolineando che “investimenti aggiuntivi sostanziali e modifiche al sito” avrebbero richiesto costi non sostenibili.

Particolarmente significativo è lo stop al programma di residency che, dal 2012, ha accolto sull’isola oltre cinquecento creativi da tutto il mondo. La chiusura di questo progetto è stata percepita dagli abitanti come un grave danno culturale, alimentando il dibattito locale. Lisa Riordan, presidente della Captiva Civic Association, ha espresso forte disappunto, parlando di un “tradimento monumentale” nei confronti della comunità e dell’eredità dell’artista. Un tentativo alternativo di salvataggio era stato intrapreso nell’ottobre precedente, con la proposta di acquisto di parte dei terreni da parte del Captiva Island Fire District e di un investitore locale, mirata a preservare la destinazione dell’area e a proteggerne l’ecosistema.

L'eredità artistica e il futuro della tenuta

South Seas, il resort acquirente, non ha ancora comunicato dettagli concreti sul futuro sviluppo della proprietà, ma ha annunciato l’intenzione di “onorare l’eredità di questo straordinario artista attraverso future iniziative legate all’arte e integrando alcune delle strutture della proprietà nel nostro complesso”. Al momento, però, non sono state fornite indicazioni specifiche su come verranno preservati i luoghi storici o promossa l’attività artistica.

L’isola di Captiva ha avuto un ruolo centrale nella seconda metà della vita di Robert Rauschenberg, insignito nel 1964 del Gran Premio alla Biennale d’Arte di Venezia. La sua presenza ha contribuito a rendere la località un punto di riferimento culturale nel sud della Florida, anche grazie ai programmi di coinvolgimento della comunità artistica come le residency.

L’attività della Rauschenberg Foundation sul sito ha contribuito a mantenere viva la memoria e il valore culturale della tenuta, in particolare attraverso il programma di residency interrotto con la vendita. Il cambiamento di destinazione d’uso della tenuta e la fine dei progetti artistici rappresentano un cambiamento di paradigma nella relazione tra arte contemporanea e territorio.

L’interesse del resort per integrare elementi della proprietà e dedicare iniziative all’arte potrà solo in parte compensare, secondo molti osservatori locali, la perdita di un modello culturale unico per il territorio di Captiva e per la comunità artistica internazionale.