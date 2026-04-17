Sono terminate le riprese di Il sopravvissuto, il nuovo film di Claudio Cupellini, con protagonista Valerio Mastandrea. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Campiello nel 2005 e ripubblicato da Feltrinelli.

Il cast include Cesare Hary, Diego Ribon, Alma Noce, Fabrizio Ferracane e Ksenia Rappoport. La sceneggiatura è firmata da Giacomo Bendotti, Claudio Cupellini e Antonio Scurati. Il team tecnico vanta Gergely Poharnok (fotografia), Giuseppe Trepiccione (montaggio), Daniele Frabetti (scenografia), Mariano Tufano (costumi) e Daniele De Angelis (suono).

La trama segue Andrea Marescalchi, professore di liceo, unico sopravvissuto a una drammatica strage compiuta dal suo studente Vitaliano durante l’esame di maturità. Marescalchi, unico superstite della commissione, dovrà interrogarsi sulle ragioni del gesto e sul significato della sua sopravvivenza: un dono o una condanna a un tormento senza risposta?

Prodotto da Indigo Film, Ht Film, Damocle e Vision Distribution (con Nicola Giuliano, Viola Prestieri, Francesca Cima, Carlotta Calori e Francesco Tatò), il film è distribuito in Italia e all’estero da Vision Distribution. L’opera ha ricevuto il contributo del Ministero della Cultura (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo) e il sostegno della Regione Veneto e della Fondazione Veneto Film Commission.

Rovigo, set cinematografico per "Il sopravvissuto"

Una parte delle riprese di Il sopravvissuto si è svolta a Rovigo, scelta come location. Tra il 7 e l’8 aprile, aree come la stazione ferroviaria e il centro commerciale La Fattoria sono state trasformate in set. Il Comune ha emesso ordinanze per la viabilità: via Marconi, piazza Riconoscenza e via Petrarca chiuse dalle 15 del 7 aprile all’01 dell’8 aprile (transito solo mezzi pubblici). Divieti di sosta e modifiche alla circolazione hanno interessato via del Commercio e aree adiacenti.

L’assessore alla Mobilità, Michele Aretusini, ha ringraziato i cittadini per la collaborazione, sottolineando l’importante occasione di visibilità per Rovigo, con potenziali benefici turistici e culturali.

La postazione taxi è stata temporaneamente spostata.

L'adattamento del romanzo di Antonio Scurati

Il film adatta l’acclamato romanzo “Il sopravvissuto” di Antonio Scurati, pubblicato nel 2005 e insignito del prestigioso Premio Campiello. L’opera, come la pellicola, esplora le profonde conseguenze psicologiche ed esistenziali di un evento tragico, focalizzandosi sulle questioni morali e personali del protagonista. La riflessione di Scurati sull’identità, la responsabilità e la complessità del rapporto docente-studente è fedelmente resa dalla sceneggiatura di Bendotti, Cupellini e Scurati stesso.

La produzione di Il sopravvissuto, frutto della collaborazione tra diverse realtà del settore e supportata da enti pubblici e locali, evidenzia l’impegno nel portare sul grande schermo storie intense e radicate nella letteratura italiana. Le riprese a Rovigo rafforzano il legame tra cinema e territorio, valorizzando location italiane.