The Friend's House is Here, il film diretto da Maryam Ataei e dal marito Hossein Keshavarz, sarà distribuito nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti da Greenwich Entertainment. L’opera, girata la scorsa estate clandestinamente in Iran, ha ottenuto l'U.S. Dramatic Special Jury Award all’intero cast durante il Sundance Film Festival 2026. Il lungometraggio prende spunto da storie vere di giovani iraniani che, tra divieti, minacce e censura, scelgono di seguire il proprio desiderio creativo attraverso performance artistiche e uno stile di vita underground.

Le riprese si sono svolte in condizioni estreme, come raccontato da Ataei al Sundance: “Non avevamo permessi per girare... ci svegliavamo ogni mattina e ci abbracciavamo, perché in alcuni momenti è stata un'esperienza davvero terrificante. Siamo quasi stati arrestati un paio di volte. È stato molto stressante, ma anche gioioso perché stavamo girando questo film con i nostri amici. È stata un'esperienza folle... la cosa più importante è stata capire di chi fidarsi”. La regista ha aggiunto: “Quando scegli questa vita, sai di dover accettare anche ciò che può capitare. Io ho intenzione e spero di poter tornare in Iran”.

La sceneggiatura si ispira alle vite di giovani che, nonostante ostacoli come paura e repressione, continuano a coltivare la loro arte e passione.

Le protagoniste del film sono Mahshad Bahram, nel ruolo di Pari, una gallerista e autrice di teatro underground, e Hana Mana, che interpreta Hanna, commessa di un grande negozio e danzatrice in attesa di trasferirsi in Francia. Entrambe, amiche e coinquiline, vivono tra momenti di leggerezza e la necessità di praticare la propria arte in segretezza insieme a un gruppo di amici, sempre consapevoli dei rischi legati alla repressione delle autorità iraniane. Le due attrici non hanno potuto partecipare al debutto mondiale della pellicola al Sundance a gennaio, poiché non è stato loro concesso il visto per gli Stati Uniti.

La narrazione e i rischi della produzione clandestina

Il film si distingue per la forte autenticità con cui racconta la voglia di vivere e creare di un’intera generazione.

La rappresentazione della violenza e della censura rimane a lungo sullo sfondo, esplodendo solo quando un’assenza e un arresto incidono fortemente sulla vita del gruppo di amici. La produzione è avvenuta senza alcuna autorizzazione ufficiale e la troupe ha lavorato sotto la costante minaccia di essere scoperta, come testimoniano le parole di Ataei sulla paura e la felicità di ogni giorno passato insieme sul set. La storia di The Friend’s House is Here si fa così testimonianza della capacità di resistenza delle nuove generazioni in Iran, in bilico tra pericolo e desiderio di espressione artistica.

La distribuzione del film da parte di Greenwich Entertainment sottolinea la rilevanza internazionale del tema e la capacità di questa opera di superare i confini non solo geografici ma anche culturali.

Il debutto americano rappresenta uno dei rari casi in cui una pellicola girata clandestinamente in Iran riesce a raggiungere il pubblico occidentale, offrendo uno sguardo dall’interno su quanto accade nella società iraniana, in particolare tra i giovani inseriti nella scena artistica underground.

Il riconoscimento al Sundance e il contesto iraniano

Maryam Ataei e Hossein Keshavarz, entrambi d'origine iraniana e da anni residenti negli Stati Uniti, hanno deciso di tornare in Iran per girare questa storia personale e corale, ispirandosi a esperienze reali. Il Sundance Film Festival, noto per la sua attenzione alle opere indipendenti e ai registi emergenti, ha premiato la pellicola a gennaio 2026 con un riconoscimento speciale per l’intero cast, rafforzando la visibilità dei temi legati alla creatività giovanile sotto regime repressivo.

L’impossibilità delle attrici principali di partecipare fisicamente a causa delle restrizioni sui visti mette ulteriormente in luce le difficoltà di chi opera nell’industria culturale iraniana e vuole far sentire la propria voce a livello internazionale.

Il film si inserisce in un periodo di particolare tensione per l’Iran, caratterizzato da forti limitazioni sulla libertà di espressione e numerosi casi di repressione nei confronti di artisti e attivisti. The Friend’s House is Here si pone dunque sia come documento sociale sia come atto di coraggio individuale e collettivo, testimoniando le possibilità del cinema indipendente di raccontare realtà spesso invisibili fuori dai confini nazionali.