Dopo un'attesa di sei anni, i The Strokes, la band newyorkese di Julian Casablancas, si preparano a pubblicare il loro settimo album in studio, Reality Awaits. Il nuovo lavoro, successore di The New Abnormal del 2020 – disco valso alla band un prestigioso Grammy – sarà disponibile il 26 giugno 2026. L'uscita è anticipata dal singolo «Going Shopping», disponibile in digitale e radio dal 17 aprile. È in pre-order e sarà distribuito da Sony Music, Cult Records e RCA Records. La copertina, con un cowboy, è simbolo della nuova fase artistica.

La creazione di Reality Awaits ha visto le registrazioni principali svolgersi in Costa Rica, sotto la guida del produttore storico Rick Rubin, completato poi altrove.

Ciò ne sottolinea la portata internazionale. Il calendario live è già fitto, confermando la loro presenza come headliner nei principali festival estivi internazionali del 2026. Tra le tappe spiccano Coachella (11 e 18 aprile), Bonnaroo, Outside Lands e Summer Sonic 2026 in Giappone.

Il Ritorno Atteso e l'Eredità Musicale

Il lancio di Reality Awaits rappresenta un momento significativo che segue un lungo silenzio discografico, alimentando l'enorme attesa dei fan. La registrazione in Costa Rica con Rick Rubin evidenzia continuità e un'evoluzione nella loro visione creativa. La copertina con il cowboy è un potente richiamo visivo. Il singolo «Going Shopping», rilasciato in anticipo, introduce il pubblico alla nuova fase sonora dei The Strokes.

I The Strokes, fondati nel 1998, hanno ridefinito l'indie rock con album seminali (Is This It, Room on Fire) e The New Abnormal (2020), vincitore di un Grammy. Reality Awaits, dopo sei anni di progetti paralleli e tour, rafforza la collaborazione con Rubin. La registrazione in Costa Rica ha offerto un ambiente immersivo e propulsivo. Con il lancio estivo e un tour nei festival più prestigiosi, i The Strokes consolidano la loro eredità musicale oltre l'indie.