Il Festival di Cannes si prepara a celebrare la sua settantanovesima edizione, in programma dal 14 al 25 maggio 2026, con un omaggio significativo a un’opera cult del cinema contemporaneo. Il nuovo poster ufficiale della prestigiosa manifestazione, che animerà il Palais des Festivals, ritrae le iconiche Susan Sarandon e Geena Davis nei panni di Thelma e Louise, le indimenticabili protagoniste dell’omonimo film di Ridley Scott del 1991. L’immagine selezionata per il manifesto cattura un momento emblematico della pellicola: le due attrici si affacciano da una decappottabile in corsa su una strada aperta, incarnando uno spirito di libertà, ribellione e audace autonomia.

La scelta di dedicare il poster a Thelma & Louise è stata motivata dagli organizzatori del festival, che hanno voluto sottolineare il ruolo del film come vera e propria pietra miliare nel racconto al femminile del cinema hollywoodiano. Attraverso questa potente immagine, il Festival di Cannes intende celebrare non solo la forza e la complicità tra donne, ma anche il coraggio di superare i confini e le convenzioni imposte dalla società. La pellicola, magistralmente interpretata da Susan Sarandon e Geena Davis e diretta da Ridley Scott, ha rappresentato un punto di svolta nella rappresentazione dei ruoli femminili, grazie a una trama avvincente che esplora profondamente i temi dell’emancipazione e della ricerca di una propria identità e autonomia.

L'impatto culturale di Thelma & Louise

Thelma & Louise, uscito alla fine degli anni Novanta, ha immediatamente conquistato un vasto pubblico e un’ampia acclamazione critica, affermandosi rapidamente come simbolo di una nuova e più profonda narrazione cinematografica incentrata sulle donne. Nel film, le due protagoniste intraprendono un viaggio on the road che si trasforma in una vera e propria ribellione contro le rigide convenzioni sociali, affrontando con determinazione temi universali quali la libertà individuale, la solidarietà femminile e la tenacia nel plasmare il proprio destino. Le interpretazioni di Susan Sarandon e Geena Davis sono state universalmente lodate per la loro intensità e autenticità, contribuendo in modo decisivo a consolidare la fama del film come un autentico manifesto culturale degli anni Novanta.

Il successo di Thelma & Louise è stato coronato da numerosi riconoscimenti, tra cui spicca il prestigioso Premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale, assegnato a Callie Khouri. Il film è stato inserito in svariate classifiche tra le pellicole più influenti e significative della storia del cinema, anche grazie al suo finale sorprendente e profondamente dibattuto, che ha arricchito la discussione sulla rappresentazione della donna sul grande schermo e sul suo ruolo nella società contemporanea.

Il manifesto: un'icona del Festival di Cannes

La scelta del poster rappresenta da sempre uno degli elementi più distintivi e attesi del Festival di Cannes, che ogni anno rende omaggio a momenti epocali e figure leggendarie della settima arte.

Il manifesto con Thelma & Louise si inserisce perfettamente in questa consolidata tradizione del festival, che mira a celebrare i capolavori del cinema mondiale e i loro protagonisti, offrendo al pubblico internazionale preziosi spunti di riflessione sulla storia, l’evoluzione e il futuro della cinematografia. Il Palais des Festivals, cuore pulsante della kermesse, si appresta ad accogliere artisti, cineasti e spettatori da ogni angolo del mondo per undici giorni intensi di proiezioni, incontri e dibattiti dedicati all’attualità e alla memoria del cinema.

Con questa scelta audace e significativa, il Festival di Cannes rafforza il proprio ruolo di osservatorio globale sulle tendenze e sui valori che animano il mondo del cinema, inaugurando la sua settantanovesima edizione all’insegna di un racconto al femminile che continua a ispirare e a influenzare generazioni di spettatori e cineasti in tutto il mondo.