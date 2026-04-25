Théodore Pellerin, attore canadese di 28 anni originario del Quebec, si sta affermando come uno dei volti più interessanti della cinematografia internazionale. Dopo esperienze tra Canada, Stati Uniti e Francia, è il protagonista di "Nino", l'opera prima di Pauline Loques, in arrivo nelle sale italiane il 30 aprile. Il film, distribuito da Filmclub Distribuzione e Minerva Pictures in collaborazione con Rarovideo Channel, ha già ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui due César.

In "Nino", Pellerin interpreta un giovane parigino che, alla vigilia del suo ventinovesimo compleanno, riceve un'improvvisa diagnosi di tumore alla gola.

Il personaggio, inizialmente solitario e taciturno, è costretto dagli eventi a un profondo percorso di rinascita: la perdita delle chiavi di casa, il confronto con amici e legami familiari dopo la scomparsa del padre, lo spingono a riaprirsi alla vita. Pellerin ha raccontato che l'esperienza sul set è stata così intensa da spingerlo a voler fermarsi, dichiarando: "Ho sentito il bisogno di smettere, perché tutto il resto sembrava superfluo dopo quell’esperienza tanto intensa. Ora scelgo di tornare sul set solo quando sento che una storia è davvero necessaria".

Prima di "Nino", Pellerin aveva già recitato in opere di rilievo come "È solo la fine del mondo" di Xavier Dolan, nella serie "Franklin" al fianco di Michael Douglas e in "Becoming Karl Lagerfeld".

Il successo di "Nino" e i suoi riconoscimenti

"Nino" si è distinto per il suo approccio realistico e per la regia attenta di Pauline Loques, che ha guidato Pellerin in una performance unanimemente acclamata. Il film ha conquistato due César: quello per la miglior opera prima e quello per il miglior attore emergente, assegnato a Pellerin. Ha inoltre ricevuto il premio come miglior star emergente alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes e il Gran Premio della Giuria alla Festa del Cinema di Roma. Il cast include anche Jeanne Balibar, William Lebghil e Salomé Dewaels. Il percorso di Nino, che lo porta a uscire dal proprio isolamento per confrontarsi con la città e le persone, è descritto come un vero e proprio processo di liberazione comunicativa ed esistenziale.

Riguardo al processo creativo, Pellerin ha rivelato un aneddoto significativo con la regista: "Quando preparavamo il film la regista mi ha detto: ‘non devi fare niente’. Ho capito che Nino è in uno stato di passività, si lascia portare dagli eventi. Poi, quando gli viene annunciata la malattia, quasi contro la sua volontà, inizia a vivere davvero, a parlare e relazionarsi. È come se si liberasse dentro di lui una spinta verso la vita e la parola".

La carriera in ascesa di Théodore Pellerin

Nato nel 1996, Théodore Pellerin si sta affermando come un interprete versatile e molto richiesto, sia nel panorama cinematografico francofono che in produzioni internazionali. Dopo il successo di "Nino", l'attore è atteso in nuovi progetti di alto profilo: "Milo" di Nicole Garcia, dove reciterà accanto a Marion Cotillard, e "Cry to Heaven", il nuovo attesissimo film diretto da Tom Ford, le cui riprese si sono svolte in parte a Roma.

Recentemente in Italia per la presentazione di "Nino", Pellerin ha espresso la sua commozione per l'affetto e l'attenzione dimostrati dal pubblico verso l'opera, pur mantenendo una naturale riservatezza nei confronti dell'esposizione mediatica. La pellicola, una delle uscite autoriali più attese della stagione, offre un racconto universale sulle difficoltà e le rinascite personali, esplorando gli aspetti più intimi dell'identità e delle relazioni umane con uno sguardo privo di retorica.