I Thirty Seconds to Mars, la celebre band guidata da Jared Leto, faranno ritorno in Italia per un’unica e imperdibile data. L’appuntamento è fissato per l’11 aprile 2027 all’Unipol Forum di Milano. Questo evento esclusivo si inserisce nel nuovo tour internazionale intitolato "A Beautiful Lie vs This Is War", un concept pensato per celebrare due degli album più iconici della loro discografia. I fan avranno l'opportunità di vivere uno show straordinario, in cui la band eseguirà i brani più rappresentativi di entrambi i dischi, offrendo un’esperienza musicale unica.

Il tour si estenderà per diciassette date attraverso l’Europa e il Regno Unito, prendendo il via il 6 aprile 2027 da Lisbona. Il percorso toccherà le principali città del continente, tra cui Parigi, Milano, Berlino e Londra, per concludersi il 1° maggio 2027 a Dublino. Un elemento di particolare risalto e significato per i fan è il tanto atteso ritorno sul palco di Tomo Miličević, ex membro della band. Miličević si esibirà nuovamente al fianco di Jared Leto e Shannon Leto, dando vita a una reunion che si preannuncia rara ed estremamente emozionante, riportando sul palco una parte della formazione storica del gruppo.

Il Tour Internazionale: Date e Tappe di "A Beautiful Lie vs This Is War"

Il tour "A Beautiful Lie vs This Is War" prenderà il via il 6 aprile 2027 al MEO Arena di Lisbona, per poi proseguire con un calendario fitto di appuntamenti.

Le tappe previste in numerosi paesi europei e del Regno Unito includono concerti in città di grande richiamo come Madrid, Valencia, la già citata Milano, Monaco di Baviera, Vienna, Francoforte, Berlino, Hannover, Colonia, Anversa, Amsterdam, Parigi, Londra e Manchester, prima della chiusura finale a Dublino il 1° maggio 2027. Con un totale di diciassette date, la tournée offre agli appassionati l’occasione di rivivere dal vivo due momenti fondamentali e tra i più significativi della carriera discografica dei Thirty Seconds to Mars.

La Reunion Storica: Tomo Miličević Ritorna con Jared e Shannon Leto

La notizia più entusiasmante per la community di fan riguarda il ricongiungimento con Tomo Miličević.

Il suo ritorno sul palco, dopo un periodo di assenza, insieme a Jared Leto e Shannon Leto, conferisce al tour un profondo valore emotivo. Questa reunion affonda le radici nella formazione originale della band, promettendo di arricchire l'esperienza live con una dinamica che rievoca i primi successi del gruppo. L'annuncio internazionale ha evidenziato la portata di questo tour, descritto come un’operazione che unisce la dimensione visiva e sonora dei due album celebrati, proposti in successione in un formato live di grande impatto.

Il concept del tour è stato chiaramente espresso: "Two iconic albums! One unforgettable night!", una formula che riassume l'intento di offrire una serata memorabile.

La tappa milanese dell’11 aprile 2027, insieme alle altre sedici date in città come Madrid, Berlino, Londra e Dublino, è confermata nel calendario ufficiale. Con la certezza della data italiana e il significativo ritorno di Tomo Miličević, il tour dei Thirty Seconds to Mars si configura come uno degli eventi di punta della scena musicale europea per il 2027, proponendo non solo un viaggio attraverso la memoria e la carriera della band, ma anche una serata irripetibile per tutti i loro sostenitori.