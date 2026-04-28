Mercoledì 29 aprile, in prima serata su Canale 5, debutta 'Tim Battiti Live Spring', l'edizione primaverile del celebre festival musicale. La conduzione è affidata a Michelle Hunziker, affiancata da Alvin. L'evento, registrato nella suggestiva Piazza Trento e Trieste a Ferrara, si articola in tre appuntamenti che promettono di animare il palinsesto musicale televisivo italiano. La partnership con Tim, title sponsor dell’iniziativa, rafforza l’impegno nel sostenere la musica e gli spettacoli dal vivo, creando momenti di incontro e condivisione che uniscono pubblico, artisti e territori.

Il cast della prima puntata

La prima puntata di 'Tim Battiti Live Spring', in onda il 29 aprile, vedrà sul palco un ricco parterre di artisti. La line-up d’esordio include Noemi, Levante, Mara Sattei, Tredici Pietro, Fabio Rovazzi, Sayf, Francesco Renga, Cioffi, LDA, Aka 7even, Luchè, Bresh, Ernia, Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga, Marco Masini, Fedez, Rkomi, Emma, Sal Da Vinci, Geolier e Annalisa. Questa selezione riflette la volontà di creare un evento trasversale, capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo attraverso generi musicali differenti, unendo grandi nomi della scena italiana a nuove proposte.

Gli artisti delle prossime serate

Nelle successive serate, il palco di 'Tim Battiti Live Spring' accoglierà numerosi altri artisti.

Tra i protagonisti attesi figurano Alfa, Baby K, Bianca Atzei, Clara, Dargen D'Amico, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fred De Palma, Gemelli Diversi, J-Ax, Malika Ayane, Meek, Michele Bravi, Mr. Rain, Nayt, Nicolò Filippucci, Petit, Raf, Rocco Hunt, Samurai Jay, Sarah Toscano, The Kolors, Tropico e Welo. La presenza di un cast così ampio e variegato conferma il festival come uno degli appuntamenti musicali televisivi più attesi e seguiti della stagione.

Ferrara, cornice dell'evento

Le tre puntate del programma sono state registrate a Ferrara, nella storica Piazza Trento e Trieste, tra il 20 e il 22 marzo. La scelta della città emiliana non è casuale, poiché Ferrara è da tempo impegnata nella valorizzazione culturale attraverso manifestazioni di rilievo.

L'ambientazione suggestiva aggiunge valore all'evento, configurandolo come una vetrina importante non solo per la musica, ma anche per il territorio. Il festival sostiene il binomio tra musica live e valorizzazione del contesto urbano e architettonico, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire la vivace vita culturale della città. Negli ultimi anni, Ferrara ha consolidato la propria presenza tra le mete scelte per grandi eventi musicali e televisivi, contribuendo a incentivare il turismo culturale e la partecipazione dei cittadini.