I Tiromancino, guidati da Federico Zampaglione, annunciano il loro atteso ritorno sui palchi dei teatri italiani con il tour intitolato ‘Quando meno me lo aspetto’. Questa nuova tournée, che segue l’uscita dell’omonimo album, promette uno spettacolo rinnovato e un’esperienza musicale intima e coinvolgente per il pubblico. Il percorso live prenderà il via con una data zero, per poi inaugurare ufficialmente la serie di concerti nella capitale, attraversando successivamente diverse città italiane e offrendo un’occasione unica per riscoprire la band in una dimensione più raccolta.

Un viaggio musicale tra novità e grandi classici

Il tour prende il nome dal nuovo album ‘Quando meno me lo aspetto’, pubblicato da Emi Records Italy/Universal Music Italia, che costituisce il cuore della scaletta inedita. Sul palco, Federico Zampaglione e la sua band saranno affiancati da un quartetto d’archi, elemento che arricchisce le sonorità e crea un’atmosfera unica. I fan avranno l’opportunità di ascoltare non solo i brani più recenti, ma anche i grandi classici che hanno segnato la storia della band, come ‘La descrizione di un attimo’, ‘Per me è importante’, ‘Due destini’ e ‘Immagini che lasciano il segno’. L’obiettivo è offrire un concerto più raccolto, dove la musica possa esprimersi in tutta la sua limpidezza emotiva e la sua forza espressiva.

La formazione sul palco e le nuove sonorità

La formazione che accompagnerà Zampaglione sul palco include Francesco Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria, Antonio Marcucci alla chitarra e Fabio Verdini alle tastiere. Questa configurazione permette di esplorare nuove sonorità, con un’attenzione particolare alla chitarra e all’integrazione degli archi, che donano profondità e nuove sfumature sia ai pezzi inediti sia ai successi consolidati del repertorio. Il tour rappresenta un’occasione per i Tiromancino di riaffermare il proprio legame con il pubblico, proponendo un’esperienza d’ascolto che valorizza la loro evoluzione artistica e la forza delle loro composizioni, in un contesto teatrale che ne esalta l’intensità.

Le tappe principali del tour

Il calendario del ‘Quando meno me lo aspetto tour’ toccherà diverse città italiane, offrendo un’ampia opportunità di partecipazione. Dopo la data zero al Teatro Comunale di Cagli, la prima tappa ufficiale si terrà all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il viaggio musicale proseguirà poi a Bologna, Taranto, Milano, Catania, Palermo, Perugia e Firenze. Ogni concerto sarà un’esperienza unica, pensata per creare un’atmosfera raccolta e permettere al pubblico di riscoprire la magia dei Tiromancino attraverso un percorso che unisce le loro ultime creazioni ai brani che li hanno resi celebri nel panorama musicale italiano, in un susseguirsi di emozioni e ricordi.