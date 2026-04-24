A partire dal 25 aprile 2026, tivùsat arricchisce la sua offerta con una serie esclusiva di trasmissioni dedicate all'arte e alla cultura, disponibili in 4K Ultra HD. Questa iniziativa mira a valorizzare i capolavori di musei italiani e internazionali, oltre ai grandi protagonisti del mondo artistico, offrendo la massima qualità visiva oggi disponibile via satellite. L'obiettivo principale è consentire agli utenti di esplorare dettagli finora inaccessibili delle opere d'arte, grazie a una risoluzione quattro volte superiore rispetto allo standard HD, garantendo un'esperienza immersiva e sorprendente comodamente da casa.

Il palinsesto include documentari inediti, visite virtuali e approfondimenti sui più importanti musei, collezioni e siti monumentali. Ampio spazio sarà riservato anche ai principali eventi artistici del 2026, con una selezione di programmi che spaziano dalla storia dell'arte antica a quella contemporanea. La scelta del 4K è stata definita un salto di qualità per l'offerta culturale italiana, capace di emozionare e avvicinare il grande pubblico ai tesori del nostro patrimonio artistico. Gli spettatori potranno accedere a questi contenuti in Ultra HD senza costi aggiuntivi, utilizzando decoder e televisori compatibili con la diffusione gratuita di tivùsat.

Contenuti e Programmazione Esclusiva in 4K

La programmazione è specificamente pensata per valorizzare i principali musei italiani, tra cui la Galleria degli Uffizi di Firenze e il Museo Nazionale Romano. L'obiettivo è portare nelle case i grandi capolavori, rendendo visibili particolari spesso impercettibili nelle riprese tradizionali. Un'attenzione speciale è dedicata al pubblico giovane, con contenuti divulgativi e interattivi che mirano ad accrescere la conoscenza dell'arte attraverso linguaggi innovativi e la qualità visiva di ultima generazione.

L'offerta culturale si completa con una selezione di film d'arte e documentari dedicati a esposizioni temporanee, insieme a trasmissioni speciali che esplorano la vita degli artisti e i grandi movimenti artistici.

La tecnologia 4K garantisce che le immagini delle opere siano presentate con una ricchezza di colori e dettagli senza precedenti, favorendo una fruizione più consapevole, moderna e coinvolgente della bellezza artistica.

tivùsat: Innovazione e Diffusione del Patrimonio Culturale

tivùsat è la piattaforma satellitare italiana gratuita, operativa dal 2009, che offre un'ampia gamma di canali in chiaro, raggiungendo anche le aree meno coperte dal digitale terrestre. Fin dal suo lancio, tivùsat ha costantemente investito nell'aggiornamento tecnologico e nell'espansione della propria offerta, proponendo un elevato numero di canali in alta definizione e, più recentemente, anche in 4K.

La decisione di produrre e trasmettere contenuti culturali in Ultra HD permette di superare i limiti della televisione gratuita tradizionale, rendendo l'arte accessibile a un pubblico più vasto, dagli appassionati al grande pubblico.

Attraverso collaborazioni con i principali musei e fondazioni, tivùsat intende consolidare il proprio ruolo di ponte tra il patrimonio artistico e le nuove tecnologie, promuovendo la diffusione della cultura su tutto il territorio italiano. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto degli investimenti della piattaforma per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.