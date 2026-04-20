Il Maestro Emmanuel Tjeknavorian, direttore d'orchestra e affermato violinista, proseguirà il suo incarico come direttore musicale dell'Orchestra Sinfonica di Milano fino al 2029. Il rinnovo del contratto, che lo vede alla guida dal settembre 2024, consolida un sodalizio artistico.

Tjeknavorian, vincitore del premio Abbiati 2025, è anche un affermato solista al violino. Tra i suoi prossimi impegni figurano il debutto al Maggio Musicale Fiorentino il 12 maggio con "Un ballo in maschera" e la direzione de "Le nozze di Figaro" all’Opera di Roma a settembre.

Concluderà la stagione della Sinfonica di Milano il 21 e 23 maggio con concerti dedicati a Rossini, Berlioz e Liszt, insieme al pianista Kiron Atom Tellian. L'orchestra sarà poi in tournée internazionale a Graz e Salisburgo.

Il legame con Milano e il suo pubblico

L'operato di Tjeknavorian ha ricevuto il plauso della presidente dell'Orchestra Sinfonica di Milano, Ambra Redaelli. Redaelli ha evidenziato la sua capacità di "entrare in sintonia con la città e il suo pubblico", sottolineando come la sua professionalità, energia e l'abilità di ispirare i musicisti siano "risorse preziose che continueranno a far crescere l'identità artistica della nostra orchestra".

Tjeknavorian ha definito il rinnovo come "la riaffermazione di una visione artistica senza compromessi".

Ha sottolineato come la collaborazione con l'orchestra affini il "linguaggio musicale" e rafforzi la "fiducia reciproca", elementi cruciali per la direzione comune del percorso. Il suo impegno, ha aggiunto, è volto a condividere "un amore senza confini per la musica" con il pubblico.

L'Orchestra Sinfonica di Milano: prospettive future

L'Orchestra Sinfonica di Milano si conferma una delle principali realtà musicali italiane. Negli anni si è distinta per la qualità delle sue stagioni e per le collaborazioni con direttori e solisti internazionali. Recentemente, ha rafforzato la sua presenza europea grazie a tournée all'estero e alla valorizzazione di giovani talenti come Kiron Atom Tellian.

La conferma di Tjeknavorian riflette l'apprezzamento artistico e la volontà di consolidare una traiettoria di crescita che punta all'apertura internazionale e alla valorizzazione delle nuove generazioni. Per il futuro, l'orchestra prevede nuovi progetti concertistici e un ampliamento delle collaborazioni culturali, a beneficio del pubblico.