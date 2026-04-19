Tommaso Paradiso ha infiammato il Palazzo dello Sport di Roma con la prima delle sue due date capitoline, entrambe sold out, radunando un pubblico complessivo di oltre quindicimila spettatori. Dopo l'esordio a Gorizia, il cantautore ha ritrovato l'abbraccio caloroso della sua città, manifestando apertamente la sua emozione e profonda gratitudine verso i fan. La serata è stata un vero e proprio trionfo, un momento di forte coinvolgimento emotivo che ha cementato ulteriormente il suo legame con la Capitale e il suo affezionato pubblico.

Il trionfo romano: tra radici e collaborazioni

Nel corso del concerto, Tommaso Paradiso ha voluto rendere un sentito omaggio alle sue radici e alla storia musicale che lo lega indissolubilmente a Roma. Ha riconosciuto con affetto tra la folla le maglie degli Oasis e un gran numero di fan dei Thegiornalisti, il gruppo che lo ha portato alla notorietà nazionale. Un momento clou della serata è stato l'ingresso sul palco di Franco126, con cui Paradiso ha eseguito l'iconica 'Stanza singola'. Questa collaborazione artistica ha rafforzato il senso di appartenenza e il sodalizio generazionale nato proprio nella Capitale, trasformando il palazzetto in un'unica voce. La scaletta, sapientemente studiata, ha offerto un flusso di energia ininterrotto, alternando brani dall'anima più malinconica a quelli più festosi.

Dall'apertura con 'Sensazione stupenda' e 'Lasciamene un po’', si è passati a hit come 'Sold out', 'Riccione' e 'Felicità puttana', fino al più recente 'I romantici', reduce dal successo sanremese. Non sono mancati i momenti più intimi e suggestivi, come il set acustico dedicato a 'Dr. House', prima del gran finale affidato all'energica 'Completamente'.

Il tour prosegue e annuncia l'estate

Dopo il doppio appuntamento romano, il tour di Tommaso Paradiso proseguirà il suo percorso attraverso l'Italia, toccando alcune delle principali città. Le prossime tappe includono Milano, Torino, Bologna, Padova, Firenze e Napoli, promettendo di replicare il successo già riscontrato. L'artista ha inoltre già annunciato un attesissimo tour estivo, che lo vedrà protagonista nei maggiori festival italiani a partire dal mese di luglio.

La straordinaria partecipazione del pubblico e la ricchezza della scaletta, capace di spaziare tra i diversi periodi della sua carriera, confermano la forza e la versatilità del progetto musicale di Paradiso, che continua a coinvolgere sia i fan della sua apprezzata carriera solista sia coloro che lo seguono fin dai tempi dei Thegiornalisti.

Tommaso Paradiso: un ritratto artistico

Tommaso Paradiso è un cantautore di origini romane, celebre per essere stato il carismatico frontman dei Thegiornalisti, band con la quale ha conquistato il successo nazionale grazie a brani indimenticabili come 'Completamente' e 'Riccione'. Terminata l'esperienza con il gruppo, ha intrapreso con determinazione una brillante carriera solista, pubblicando album e singoli che hanno ottenuto un vasto consenso sia di pubblico che di critica.

Paradiso è particolarmente stimato per la sua innata capacità di fondere sonorità pop accattivanti con testi che narrano con autenticità emozioni e storie personali, mantenendo sempre un forte legame con la sua città, Roma, e con la sua fedele comunità di fan, che lo segue con passione in ogni nuova avventura musicale.