Ton Koopman sarà protagonista di un doppio appuntamento musicale al Teatro Malibran, dove dirigerà l'Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice in due concerti dedicati a Wolfgang Amadeus Mozart. Le esecuzioni prevedono l’‘Ave verum corpus’ KV 618; la Messa dell’incoronazione KV 317, con le voci soliste di Giulia Semenzato, Margherita Maria Sala, Kieran White e Adolfo Corrado; e la Sinfonia n. 40 KV 550. Il Coro sarà preparato da Alfonso Caiani e la prima serata sarà trasmessa in differita su Rai Radio3.

Premio “Una vita nella musica” 2026 a Ton Koopman

Nel corso di questi eventi, Ton Koopman riceverà il Premio ‘Una vita nella musica’ 2026, riconoscimento giunto alla trentottesima edizione e istituito nel 1979 da Bruno Tosi. La cerimonia di consegna si terrà domenica 3 maggio 2026 alle 11:30 nelle Sale Apollinee della Fenice, con ingresso libero. Il premio viene assegnato annualmente a personalità di spicco che si sono distinte per il loro contributo alla musica.

Premi speciali per giovani talenti e programma della cerimonia

Durante la stessa cerimonia, il comitato scientifico conferirà il Premio ‘Una vita nella musica Giovani’, giunto alla tredicesima edizione e dedicato alle nuove generazioni.

I riconoscimenti andranno all’interprete Claudia Lucia Lamanna, al compositore Davide Tramontano e al musicologo Matteo Quattrocchi. Nel corso dell’evento, l’arpista Claudia Lucia Lamanna eseguirà la Suite per arpa op. 83 di Benjamin Britten, offrendo un momento musicale di rilievo all’interno della premiazione.

Un riconoscimento alla carriera di Ton Koopman

Il Premio ‘Una vita nella musica’ rappresenta uno dei più importanti riconoscimenti italiani nel settore musicale e viene attribuito a figure che hanno lasciato un segno significativo nella storia della musica. Ton Koopman, direttore d’orchestra e clavicembalista di fama internazionale, si aggiunge all’elenco dei grandi artisti premiati, confermando il valore della sua lunga carriera e il suo contributo alla diffusione della musica classica.