Tony Hadley, icona del pop internazionale, torna in Italia per due serate esclusive al Teatro Manzoni di Milano, il 28 e 29 aprile 2026, con inizio alle ore 20:45. Questi appuntamenti milanesi rappresentano un'occasione imperdibile per i fan di riascoltare dal vivo una delle voci più riconoscibili del panorama musicale, protagonista di una carriera che si estende per oltre quattro decenni.

L'artista britannico, emerso come figura di spicco del movimento New Romantic, porterà sul palco uno spettacolo che fonde armoniosamente passato e presente. Il pubblico sarà coinvolto in un viaggio musicale che alterna i grandi successi che lo hanno reso celebre a nuove interpretazioni e brani più recenti, promettendo sonorità iconiche e atmosfere senza tempo.

Tra classici degli Spandau Ballet e carriera solista

Durante il concerto, Tony Hadley proporrà alcuni dei brani più amati della sua storica band, gli Spandau Ballet, veri e propri inni di un'epoca. Tra questi spiccano capolavori come “Through the Barricades”, “True” e “Gold”, canzoni che hanno profondamente segnato la storia del pop e continuano a essere riconosciute a livello internazionale. Accanto a questi successi intramontabili, ampio spazio sarà dedicato alla sua prolifica produzione da solista, con una selezione di brani che illustrano l'evoluzione artistica dell'interprete.

La scaletta sarà inoltre arricchita da alcune cover iconiche, pensate per offrire uno spettacolo dinamico e coinvolgente, capace di unire diverse generazioni di ascoltatori e mantenere alta l'energia del live.

Un legame speciale con l'Italia

Il rapporto tra Tony Hadley e il pubblico italiano è da sempre particolarmente intenso. Nel corso della sua carriera, l'artista ha stretto collaborazioni con diversi nomi della musica italiana, tra cui Caparezza e Nina Zilli. Ha inoltre partecipato a eventi televisivi di grande risonanza, come il Festival di Sanremo 2019, dove ha duettato con Arisa.

Oltre all'attività concertistica, la carriera di Hadley si è sviluppata anche in ambito teatrale e radiofonico. Tra i suoi numerosi riconoscimenti, spicca il Gold Badge della British Academy of Composers and Songwriters, ricevuto nel 2005. Nel 2019, ha ottenuto un'onorificenza nella Queen’s New Year’s Honours List per il suo significativo impegno benefico. I concerti milanesi non rappresentano solo un atteso ritorno sul palco, ma anche l'ennesima conferma di un percorso artistico che sa rinnovarsi pur rimanendo fedele alla propria identità.