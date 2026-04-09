Il Festival Internazionale di Fotografia Exposed torna a Torino con la sua terza edizione, che prenderà il via il 9 aprile 2026 e proseguirà fino al 2 giugno. L'evento, diretto da Walter Guadagnini, trasformerà la città in un vasto spazio espositivo dedicato all’arte fotografica. Un ricco palinsesto coinvolgerà dieci sedi, tra cui centri culturali, musei, gallerie, piazze e luoghi storici, ospitando un totale di 18 mostre. L’iniziativa si propone di rendere la fotografia protagonista del tessuto urbano e culturale torinese, invitando artisti, fotografi e pubblico a un confronto sui linguaggi e i temi dell’attualità visiva.

Exposed si distingue per la partecipazione di fotografi italiani e internazionali di grande rilievo, tra cui Cristina de Middel, Alec Soth, Boris Mikhailov, Zanele Muholi, Pieter Hugo, Samuel Fosso e Julian Germain. La manifestazione si articola in un percorso diffuso che include istituzioni prestigiose come il Museo Egizio, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Camera – Centro Italiano per la Fotografia, la Fondazione Merz e lo spazio delle OGR. Questo approccio favorisce un dialogo tra la fotografia contemporanea e il ricco patrimonio storico e artistico della città. Torino, con Exposed, ambisce a consolidarsi come uno dei poli europei della fotografia, grazie a un progetto che mira a coinvolgere non solo gli appassionati ma l'intera cittadinanza.

Le mostre e le sedi del Festival

Le diciotto mostre, distribuite in dieci suggestive location torinesi, offrono l'opportunità di esplorare progetti espositivi eterogenei per temi, autori e linguaggi. Tra le sedi principali spiccano la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, rinomata per il suo sostegno all’arte contemporanea e per essere un punto di incontro per artisti internazionali; Camera – Centro Italiano per la Fotografia, dal 2015 un riferimento nazionale per la fotografia d’autore; e il Museo Egizio, che per l’occasione ospiterà una mostra specifica, creando un dialogo tra passato e contemporaneità. Le OGR – Officine Grandi Riparazioni, spazio multifunzionale per le arti visive e performative, contribuiranno con esposizioni e incontri dedicati.

Ogni sede presenterà progetti originali, spesso site-specific, offrendo l’occasione di entrare in contatto con le pratiche e le ricerche fotografiche più attuali. Le esposizioni includeranno anche percorsi accessibili e iniziative di mediazione culturale, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato, consolidando il ruolo della fotografia nella vita culturale di Torino.

Torino: tradizione e futuro della fotografia

La scelta di Torino come sede di Exposed si inserisce in una consolidata tradizione di attenzione verso la fotografia e le arti visive. La città vanta infatti istituzioni di rilievo e una programmazione espositiva di respiro internazionale, affermandosi da tempo come un crocevia di sperimentazione artistica e fotografica.

Eventi, festival e una dinamica rete di gallerie la rendono un punto di riferimento per operatori e appassionati del settore.

Il Festival Exposed si propone di ampliare ulteriormente questo orizzonte, promuovendo collaborazioni tra artisti e istituzioni e rafforzando l'identità culturale torinese nel panorama europeo. La manifestazione mira a facilitare la scoperta di nuove ricerche fotografiche e a valorizzare la diffusione della cultura fotografica attraverso progetti educativi, incontri, talk e visite guidate. L'evento rappresenta un'occasione per mostrare la fotografia in tutte le sue declinazioni e favorire una partecipazione ampia e trasversale. Nei prossimi anni, Exposed ambisce a consolidarsi tra i grandi appuntamenti del settore, offrendo ad artisti e pubblico spazi di confronto e crescita sui linguaggi visivi contemporanei.