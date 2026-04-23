Torino rende omaggio a uno dei suoi maggiori narratori con la nascita del Club Fruttero, iniziativa voluta dal Comune per valorizzare l'eredità culturale di Carlo Fruttero. Il progetto, presentato il 23 aprile 2026, si propone come nuovo centro di incontro letterario ispirato al percorso e alle opere dello scrittore, scomparso nel 2012. Il Club trova spazio presso il Circolo dei Lettori, in Via Bogino, storico luogo della vita intellettuale torinese.

L'iniziativa, fortemente sostenuta dall'assessora alla Cultura Rosanna Purchia, prevede attività quali gruppi di lettura, dibattiti, presentazioni di libri e approfondimenti sull'opera di Fruttero, sia come autore singolo sia nella coppia letteraria Fruttero & Lucentini.

"Vogliamo che il Club diventi un luogo di stimolo continuo alla lettura e alla riflessione, aperto a tutta la cittadinanza", ha dichiarato Purchia, sottolineando il coinvolgimento di studiosi, scrittori e lettori.

L'eredità di Carlo Fruttero nella cultura torinese

Fruttero è stato tra i protagonisti della scena letteraria italiana del secondo Novecento. Con Franco Lucentini, ha firmato romanzi e raccolte di grande successo che hanno segnato la storia editoriale italiana, tra cui "La donna della domenica" e "A che punto è la notte", entrambi ambientati nel capoluogo piemontese. La scelta di istituire il Club a Torino riflette lo stretto legame dello scrittore con la città, spesso rappresentata nelle sue trame come protagonista silenziosa e scenario di indagini letterarie.

Il Club Fruttero, grazie alla collaborazione con il Circolo dei Lettori, offre l'occasione di riscoprire il patrimonio narrativo ed editoriale dell'autore con incontri tematici dedicati ai vari aspetti della sua produzione. Spazio sarà dedicato anche all'attività di traduttore e curatore, altrettanto significativa nella carriera di Fruttero.

Il Circolo dei Lettori: un punto di riferimento per la cultura torinese

Il Circolo dei Lettori di Torino, ospitato a Palazzo Graneri della Roccia in Via Bogino, svolge dal 2006 un ruolo centrale nella promozione culturale cittadina. È diventato un punto di riferimento per gli appassionati di letteratura e di tutte le arti, accogliendo ogni anno centinaia di eventi, tra cui presentazioni, festival e laboratori, e contribuendo a consolidare Torino come una delle capitali italiane del libro.

La nascita del Club Fruttero si inserisce in una tradizione consolidata che mira a valorizzare figure e temi cari alla cultura torinese.

L'attività del Club Fruttero punta a coinvolgere non solo lettori consolidati ma anche le nuove generazioni, con percorsi educativi e iniziative dedicate alle scuole. L'obiettivo dichiarato è quello di mantenere viva l'opera di Fruttero, favorendone la conoscenza anche attraverso il dialogo con altre realtà letterarie italiane.