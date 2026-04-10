La Fondazione Giorgio Griffa di Torino celebra i novant’anni dell’artista con la mostra "Summer 69", visitabile fino al 2 luglio 2026. L’esposizione rievoca l’estate del 1969, un momento chiave nella carriera di Giorgio Griffa, segnato dall’incontro negli spazi della Galleria Sperone con il fotografo Paolo Mussat Sartor e il gallerista Gian Enzo Sperone. Al centro del percorso, fotografie di Mussat Sartor immortalano Griffa al lavoro sulle sue tele, restituendo l’atmosfera vivace della Torino culturale di quegli anni e testimoniando una ricerca pittorica che lì trovò formulazione più consapevole.

Griffa stesso ricorda: “Nel 1969 avevo 33 anni. A chi mi chiedeva il perché dei segni che tracciavo rispondevo: ‘mi sembra meglio lasciar spazio ai 30.000 anni di memoria della pittura, che ai 30 anni della mia’”. Questa affermazione sottolinea la sua visione di una pittura che trascende l’individuale, proiettandosi in una dimensione collettiva e storica. Fissare i segni sulla tela senza un significato predefinito costituiva per Griffa un modo profondo di raccontare il mondo, un approccio che ancora oggi affascina per la sua leggerezza poetica e lucidità nell’indagare la pittura come arte millenaria.

Il percorso espositivo riunisce dieci lavori storici di Griffa, realizzati tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, affiancati dalle fotografie originali di Mussat Sartor.

Le opere documentano la varietà di tecniche sperimentate dall’artista: impronte di spugna e di pollice, uso della spatola, del pastello e dell’olio, prima del passaggio definitivo all’acrilico. Completano l’allestimento otto nuove tele del 2026, appartenenti al ciclo "Segno e Campo", e due scatti inediti di Mussat Sartor, realizzati nello studio di Griffa, che testimoniano la continuità della sua ricerca.

La poetica del segno e il dialogo costante con la storia della pittura

La mostra offre un’occasione preziosa per riflettere sull’evoluzione del linguaggio di Griffa e sul valore del segno pittorico, elemento fondante della sua ricerca. Griffa spiega: “in quegli anni cercavo di fissare l’identità dei segni per sé stessi piuttosto che dei segni come indicazione di una identità diversa.

Era l’identità dei segni che mi interessava”. Questa consapevolezza, ammette, si fa strada nel tempo: “Prima si intuisce soltanto, si sente qualcosa, poi si acquisisce la consapevolezza”. Un approccio che lo ha portato a esplorare, con gesti essenziali, la memoria stratificata della pittura come patrimonio collettivo.

Il dialogo con il passato, in particolare con la tradizione della pittura murale medievale e rinascimentale, resta una costante nell’opera di Griffa. L’artista ha dichiarato: “Sono molto contento di vedere che il colore trattato in questo modo mi richiama la luce della pittura sul muro, del fresco del Medioevo, più ancora che quello del Rinascimento”, evidenziando il suo legame profondo con le radici storiche dell’arte.

Le nuove tele presentate in mostra si riallacciano ai cicli precedenti, ma introducono soluzioni inedite nell’uso del colore e nella relazione tra segno e superficie, dimostrando una continua volontà di innovazione.

Riconoscimento internazionale e celebrazioni per i novant’anni di Giorgio Griffa

La celebrazione dei novant’anni di Giorgio Griffa coinvolge numerose istituzioni culturali, italiane e internazionali. Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea ha già inaugurato una sala monografica dedicata all’artista. La GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino seguirà con omaggi a maggio 2026, mentre il MAXXI di Roma ha acquisito sei opere monumentali di Griffa. Oltre i confini nazionali, il Clark Art Institute negli Stati Uniti ospiterà una grande retrospettiva intitolata "Giorgio Griffa: Paths in the Forest", a testimonianza del crescente apprezzamento e della diffusione internazionale del suo lavoro.

Il percorso artistico e la poetica di Griffa, scanditi dal segno come gesto essenziale e memoria collettiva, vengono così celebrati non solo nella città che ha visto l’inizio della sua carriera, ma anche nel più ampio contesto del sistema dell’arte contemporanea. Con "Summer 69", la Fondazione rende omaggio a un artista che ha saputo mantenere un dialogo costante tra ricerca individuale, relazione profonda con la storia e apertura al presente, offrendo una lezione significativa in un’epoca che spesso sembra dimenticare le proprie radici.