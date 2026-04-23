Tosca ha presentato il suo nuovo album, intitolato "Feminaè", definendolo un lavoro profondo sulla consapevolezza e sulla libertà d’esprimersi. L'uscita del disco si inserisce in un percorso artistico sempre più orientato alla riflessione sociale, arricchendo il panorama della musica italiana contemporanea.

Il progetto discografico vanta la partecipazione di numerosi ospiti internazionali, a testimonianza dell'importanza che la cantante attribuisce allo scambio culturale. Tosca ha descritto "Feminaè" come “un lavoro di consapevolezza, di donne che raccontano e si raccontano”, evidenziando l'intento di proporre al pubblico “una diversa idea di femminilità e forza”.

Il messaggio e i temi di 'Feminaè'

Durante la presentazione, Tosca ha sottolineato come l'album sia una “raccolta di storie e di pensieri sulla libertà, la maternità, la sorellanza e il coraggio”, espressi attraverso la musica e le parole delle artiste coinvolte. Tra gli ospiti figurano voci di differenti origini, le cui esperienze arricchiscono i brani con molteplici punti di vista. Il disco si configura non solo come una collezione di canzoni, ma come un autentico spazio di condivisione, dove il tema dell'identità femminile viene esplorato in varie forme artistiche.

L'artista ha inoltre dichiarato: “Non mi interessa la perfezione, ma la verità che ciascuna porta con sé”. Tosca ha raccontato che ogni traccia è nata da incontri, confronti e uno scambio autentico, spesso non programmato, lasciando ampio spazio all'intuito e all'emozione.

La cantante ha ribadito come "Feminaè" sia il frutto di un viaggio personale e collettivo, in cui la musica si fa veicolo di un messaggio di rispetto e comprensione reciproca.

Ricerca musicale e impegno sociale nella carriera di Tosca

Tosca, all'anagrafe Tiziana Donati, si distingue da tempo per la sua attenzione alle tematiche sociali e per la costante ricerca di nuove culture musicali. Il suo percorso artistico è caratterizzato dalla continua ricerca di nuovi linguaggi espressivi, dalla collaborazione con autori di spicco e dalla partecipazione a progetti multidisciplinari, sia in Italia che all'estero. "Feminaè" si inserisce, dunque, in una linea artistica coerente, che considera la musica come strumento per restituire valore alla parola, all'ascolto e alla relazione tra le persone.

L'artista è da molti anni impegnata nel promuovere il dialogo tra le culture, come dimostrano le sue collaborazioni con diversi musicisti dell'area mediterranea, africana e sudamericana. Tra i progetti recenti si annoverano concerti che spaziano dal repertorio tradizionale italiano fino alle influenze popolari internazionali, confermando la sua sensibilità per la contaminazione musicale e la valorizzazione delle diversità. Il nuovo album "Feminaè", anche per la ricchezza degli incontri e delle testimonianze raccolte, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di Tosca verso una musica che racconta il presente e invita all'incontro tra le persone.