New York celebra Antonio De Curtis, universalmente noto come Totò, con una mostra itinerante intitolata “Totò and His Naples”. L'esposizione, ospitata presso l’Italian American Museum nella storica Little Italy, sarà aperta al pubblico dal 16 aprile al 29 agosto 2026. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per i 2.500 anni dalla fondazione di Neapolis, antico nome latino di Napoli, ed è frutto della collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri italiano e l’Istituto Italiano di Cultura a New York.

La mostra pone l'accento sullo strettissimo legame tra il principe della risata e la sua città natale.

Attraverso fotografie inedite, filmati, costumi di scena, documenti originali e presentazioni multimediali, viene ripercorsa la ricca carriera e la vita privata dell'attore. Tra le opere più rappresentative esposte, si segnalano sequenze tratte da film simbolo come “Miseria e nobiltà” e “L’oro di Napoli”, testimonianze poetiche quali “A livella” e “Napule, tu e io”, e aspetti del Totò più intimo raccolti dagli archivi di famiglia.

L'esposizione si rivolge in particolare ai milioni di statunitensi di discendenza napoletana, per i quali Totò rappresenta la personificazione della loro casa ancestrale negli Stati Uniti. Spesso definito “il Charlie Chaplin d’Italia”, Totò è una figura fondamentale dell'eredità culturale italiana.

Claudio Pagliara, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a New York, ha sottolineato come la sua eredità sia estremamente significativa per la grande comunità di discendenti napoletani, rappresentando un forte legame tra passato e presente, tra l'Italia e gli Stati Uniti.

L'Esposizione "Totò and His Naples": Contenuti e Dettagli

Il percorso museale offre una panoramica unica sul comico napoletano, la cui carriera ha attraversato quasi mezzo secolo di storia italiana tra cinema, teatro, poesia e musica. L'allestimento mette in luce non solo i suoi successi cinematografici – inclusi i circa cento film girati dal 1922 al 1967 – ma anche la sua attività letteraria, come autore della celebre poesia “A livella” e della canzone “Malafemmena”.

La mostra comprende costumi originali, testimonianze scritte, fotografie pubbliche e private e filmati, tutti organizzati per raccontare il suo profondo legame con Napoli. L'Italian American Museum si trova al 151 di Mulberry Street, nel cuore di Little Italy. L'ingresso è a pagamento: 20 dollari per gli adulti e 15 dollari per senior e studenti. Il museo è accessibile dal giovedì al sabato, dalle 12:00 alle 17:00.

Totò: Icona Napoletana e Patrimonio Culturale

Antonio De Curtis (1898-1967) è stato non solo un simbolo della comicità napoletana ma anche un fenomeno trasversale che ha lasciato un'impronta significativa sulla cultura popolare italiana. Il suo contributo al cinema nazionale, con interpretazioni in film iconici come “Miseria e nobiltà” o “L’oro di Napoli”, ha portato la tradizione partenopea a un pubblico internazionale.

Il soprannome “principe della risata” testimonia la sua importanza e statura artistica.

Oltre all'attività cinematografica, Totò ha saputo conquistare il panorama letterario e musicale grazie a poesie e canzoni divenute parte dell'immaginario collettivo italiano. Il suo personaggio resta oggi un punto di riferimento per intere generazioni di italiani e di discendenti napoletani negli Stati Uniti, rafforzando il legame culturale tra l'Italia e la comunità di Little Italy a New York.