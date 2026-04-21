La settantaquattresima edizione del Trento Film Festival, evento di riferimento per il cinema di montagna, si terrà a Trento dal 24 aprile al 5 maggio 2026. Oltre 150 eventi, tra proiezioni, incontri, spettacoli e musica, caratterizzeranno questa edizione ricca di proposte e ospiti, confermandola un punto di riferimento.

Il programma evidenzia il forte legame con il territorio alpino e le sue tematiche, ponendo al centro sensibilità ambientale e valorizzazione delle comunità di montagna. Il calendario include incontri con autori, registi, workshop per famiglie e una selezione di film in concorso.

Gli organizzatori sottolineano l'importanza di questa edizione per la crescita dell'evento e le sue ricadute positive su pubblico e risonanza globale.

Programma: cinema, natura e cultura alpina

Gli appuntamenti del Trento Film Festival 2026 si svolgeranno in sale, spazi aperti e istituzioni culturali cittadine, focalizzandosi sul dialogo tra paesaggio, ambiente e audiovisivo. Il festival esplora le nuove frontiere del documentario di montagna, con retrospettive e omaggi. Previsti approfondimenti sulla cultura alpina, incontri con sportivi, alpinisti e studiosi, oltre a eventi per ogni età.

Oltre al concorso cinematografico, il festival propone iniziative collaterali: mostre fotografiche, laboratori didattici e appuntamenti musicali, coinvolgendo realtà locali e internazionali.

Questa integrazione di linguaggi rende la manifestazione un osservatorio privilegiato sulle trasformazioni culturali delle terre alte, dando spazio a produzioni innovative e tradizioni storiche della narrazione di montagna.

Storia e impatto del festival

Fondato nel 1952, il Trento Film Festival è tra i più antichi festival cinematografici italiani. Specializzato nel racconto cinematografico della montagna e delle avventure umane in ambiente alpino, si è evoluto in oltre settanta anni, mantenendo attenzione su temi ambientali ed esplorazione, adattandosi ai cambiamenti sociali.

Oggi, il festival è un punto di incontro fondamentale per registi, alpinisti, studiosi, educatori e il pubblico interessato al rapporto uomo-natura.

Trento, sede principale, ha trasformato il festival in un motore di crescita per la regione. Ha favorito una rete di collaborazioni con eventi cinematografici europei e istituzioni per lo studio della montagna.