Ha aperto al pubblico alla Triennale Milano la mostra “Edward Barber & Jay Osgerby. ALPHABET”, un’esposizione dedicata al celebre duo di designer britannici. L’iniziativa pone in risalto il loro innovativo lavoro nel campo della grafica e del design tipografico. Inaugurata il 17 aprile, la mostra sarà visitabile fino al 12 maggio 2026, offrendo un’occasione unica per esplorare lo sviluppo di nuovi linguaggi visivi e la sperimentazione che fonde arte, design e comunicazione visiva. Questo progetto consolida ulteriormente il ruolo della Triennale Milano come punto di riferimento internazionale nel settore.

L’allestimento è stato concepito per guidare i visitatori attraverso un percorso articolato, presentando le più recenti opere e ricerche di Barber e Osgerby. I due designer si sono distinti a livello mondiale per la loro capacità di rinnovare profondamente la disciplina del design, applicandola con maestria alla tipografia, all’arredo e agli oggetti d’uso quotidiano. Questa esposizione si inserisce tra le principali attività che la Triennale Milano dedica ai protagonisti del design contemporaneo, proponendo una riflessione approfondita sul rapporto tra il segno grafico, lo spazio e la percezione visiva. Il progetto “ALPHABET” evidenzia in particolare come l’approccio di Barber e Osgerby riesca a coniugare sapientemente tecnologia, arte e funzionalità, grazie anche a installazioni e opere create appositamente per gli spazi della Triennale.

Il cuore dell'esposizione: innovazione e processo creativo

La mostra presenta alcuni dei lavori più significativi del duo, con un’attenzione specifica alla ricerca formale e all’utilizzo innovativo di materiali e tecnologie all’avanguardia. Le installazioni, pensate per offrire al visitatore un racconto immersivo, illustrano la visione distintiva di Barber e Osgerby sulla contemporaneità del design. Il progetto “ALPHABET” emerge come il fulcro dell’intera esposizione, sottolineando l’importanza cruciale del linguaggio tipografico quale ponte essenziale tra il mondo dell’arte e la quotidianità.

L’obiettivo primario dell’iniziativa è duplice: mostrare al pubblico non solo i risultati tangibili di una ricerca pluriennale, ma anche il complesso processo creativo e sperimentale che ha caratterizzato l’intero percorso dei due autori.

Il dialogo intrinseco tra il segno e lo spazio architettonico è magnificamente enfatizzato da un allestimento che sfrutta in modo ottimale il contesto degli spazi della Triennale Milano, una storica istituzione culturale situata nel prestigioso Palazzo dell’Arte, all’interno del suggestivo Parco Sempione.

Triennale Milano: epicentro del design e della cultura

Fondata nel 1923, la Triennale Milano si afferma come una delle più importanti istituzioni culturali dedicate al design, all’architettura e alle arti visive, sia in Italia che a livello europeo. Ospitata nel celebre Palazzo dell’Arte, la Triennale accoglie regolarmente mostre di risonanza internazionale, festival e convegni, configurandosi come un dinamico centro di ricerca e innovazione.

Il suo museo del design permanente offre una panoramica esaustiva delle eccellenze italiane e internazionali, custodendo opere fondamentali che hanno segnato la storia del settore.

L’esposizione “Edward Barber & Jay Osgerby. ALPHABET” si inserisce, pertanto, in una tradizione di grande prestigio, che ha visto la Triennale collaborare con i più influenti protagonisti del design mondiale. Il Palazzo dell’Arte, con i suoi ampi e versatili spazi espositivi e la sua posizione strategica nel cuore di Milano, contribuisce in maniera determinante a rendere ogni mostra un’esperienza culturale unica e indimenticabile, sia per il vasto pubblico che per i professionisti del settore.