La diciannovesima edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera si terrà a Roma, presso il The Space Cinema Moderno, dal 7 al 10 maggio. Presieduto da Diego Righini e diretto da Paola Tassone, l'evento presenterà oltre settanta opere – tra cortometraggi, documentari e #SocialClip – selezionate da tutto il mondo. L’obiettivo è offrire quattro giornate di proiezioni, incontri e confronto sul cinema che esplora le trasformazioni sociali.

I film in programma affrontano temi di grande attualità: legalità, inclusione, disagio giovanile, violenza di genere, sicurezza sul lavoro e sostenibilità.

La selezione riflette una pluralità di contesti ed esperienze. Il festival si distingue per la capacità di anticipare temi centrali nel dibattito pubblico, come sottolineato dal presidente Diego Righini: “Ogni edizione rappresenta una fotografia del presente”. Righini ha evidenziato come l’attuale scenario internazionale, con i conflitti in Ucraina e Iran e le relative conseguenze economiche, richieda una rinnovata attenzione verso le fasce più fragili della società. Il festival si pone come interprete dei bisogni sociali attraverso il linguaggio cinematografico.

Il programma e le opere in evidenza

Il programma si articola in tre sezioni. La sezione Cortometraggi è diretta da Paola Tassone, con giuria presieduta da Massimiliano Bruno.

I Documentari sono diretti da Christian Carmosino Mereu, con Simone Manetti presidente di giuria. La sezione #SocialClip è affidata a Igor Righetti, con Silvia Salemi alla presidenza. Tra le opere di rilievo, spicca l’anteprima europea di "Mistake" di Honey Lauren, un film internazionale che offre un racconto personale e intenso sui temi dell’accettazione e della complessità umana. La pellicola narra la storia di Larry, cresciuto come un uomo dopo che i suoi genitori hanno scelto il suo genere e un trattamento ormonale.

Le proiezioni includeranno titoli in concorso e fuori concorso, consolidando il festival come spazio privilegiato per la riflessione e la sensibilizzazione sulle sfide sociali attuali.

La presenza di produzioni internazionali enfatizza l’apertura del festival ai contesti globali e la sua capacità di dialogare con le dinamiche in atto, valorizzando la pluralità dei punti di vista.

Un impegno costante per il cinema sociale

Fondato nel 2007, il Festival Tulipani di Seta Nera è divenuto un punto di riferimento nel panorama italiano per il cinema impegnato a narrare la società, i diritti e l’inclusione. Il festival si dedica alle nuove generazioni e ai linguaggi innovativi, impiegando il cinema come strumento di testimonianza e sensibilizzazione. Nelle sue diciannove edizioni, ha costruito una solida rete di collaborazioni con istituzioni, associazioni e scuole, promuovendo l’accesso e la partecipazione di giovani autori e realtà emergenti.

Oltre a un programma competitivo di alto livello, l’evento si configura come luogo di incontro tra pubblico, professionisti e addetti ai lavori. Qui si discute non solo di cinema, ma anche di inclusione e disagio sociale, temi centrali per l'identità e la crescita del festival. L'attenzione costante alla qualità delle opere e la valorizzazione delle diversità hanno permesso alla manifestazione di ottenere riconoscimento e sostegno da realtà culturali nazionali e internazionali. Oggi, Tulipani di Seta Nera rappresenta una vetrina autorevole per il cinema sociale in Italia, capace di intercettare la complessità del presente e offrire uno spazio di riflessione condivisa.