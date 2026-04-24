La Fiera Internazionale del Libro di Tunisi (FILT) celebra la sua quarantesima edizione al Palazzo delle Esposizioni del Kram, dal 23 aprile al 3 maggio. Inaugurata dalle più alte cariche dello Stato, tra cui il Presidente della Repubblica Kais Saied, la manifestazione si svolge sotto il motto “Tunisia, patria del libro”, a conferma del ruolo del Paese nella promozione culturale. L'apertura al pubblico è avvenuta il 24 aprile, segnando un traguardo significativo e ponendo l'accento sull'internazionalizzazione e lo scambio tra diverse tradizioni letterarie.

Con 394 editori da 37 Paesi e oltre 184 mila titoli esposti (superando i 148 mila dell'edizione precedente), la fiera accoglie numerosi partecipanti. Tra questi, 181 tunisini e 210 ospiti arabi e internazionali, inclusi scrittori, ricercatori e professionisti. Il budget si aggira sui 2 milioni di dinari (circa 600 mila euro).

Indonesia ospite d'onore e programma culturale

L'Indonesia è il Paese ospite d'onore, con un programma dedicato a incontri, musica e libri in arabo e indonesiano, per rafforzare i legami culturali. Il programma culturale prevede 25 appuntamenti principali (10 colloqui, 15 dialoghi) e iniziative di centri culturali, ambasciate e case editrici. L'Italia partecipa tramite l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi.

Le nuove generazioni ricevono particolare attenzione, con 216 attività per bambini e adolescenti curate da 75 istituzioni. Oltre 173 carovane scolastiche sono attese per promuovere la lettura. Tra gli ospiti di spicco, lo scrittore algerino Saïd Khatibi, vincitore dell'International Prize for Arabic Fiction 2026.

Temi e identità visiva

I temi centrali includono le trasformazioni dell'editoria nell'era dell'intelligenza artificiale, questioni d'identità e le grandi figure del pensiero. Un incontro speciale è dedicato ad Averroè, nel nono centenario della nascita, con quasi 100 ricercatori tunisini e 50 relatori stranieri. Approfondimenti su traduzione, letteratura e cinema, poesia, e la tutela dei diritti d'autore contro la pirateria digitale completano il programma.

L'identità visiva, opera del calligrafo tunisino Nja Mahdaoui, raffigura il libro come custode di conoscenza e ponte tra civiltà. Per il quarantennale, la Posta tunisina ha emesso un francobollo commemorativo ispirato all'opera, affiancato da una mostra inaugurale dedicata alla calligrafia.

Da quarant'anni, la Fiera Internazionale del Libro di Tunisi si conferma un punto di riferimento per il dialogo interculturale e una piattaforma culturale regionale e internazionale. L'evento facilita la circolazione delle idee e promuove la lettura e la formazione di nuove generazioni, rafforzando il ruolo di Tunisi nel panorama culturale.