Il cantautore Tutti Fenomeni, nome d’arte di Giorgio Quarzo Guarascio, si prepara a tornare sui palchi italiani con un atteso tour estivo. L'esordio è fissato per il 30 giugno a Roma, presso il Largo Venue, inaugurando una serie di appuntamenti dal vivo che lo porteranno in festival e club italiani fino a fine stagione. L’artista, noto per il suo stile ironico e sperimentale, si è imposto sulla scena musicale nazionale negli ultimi anni, e questo nuovo percorso live segue il successo dei precedenti tour e album.

Il calendario del tour prevede numerose tappe in tutta Italia, offrendo al pubblico ampie opportunità di assistere alle sue performance.

Tra le città annunciate figurano Ravenna, Brescia, Catania, Verbania, Perugia, Castelfranco Veneto, Pescara, Campobasso, Frattamaggiore e Locorotondo. Ogni serata promette una scaletta ricca, che spazierà dai brani più celebri alle sue ultime produzioni. Tra i suoi brani di maggior richiamo si annoverano “Valori aggiunti”, “Faccia Tosta” e “Marciapiede”, che definiscono il suo linguaggio musicale distintivo nell'attuale panorama.

Dettagli e tappe principali del tour

L’apertura del tour al Largo Venue, storico punto di riferimento per la musica indipendente a Roma, sottolinea il profondo legame di Tutti Fenomeni con la sua città d’origine. Questo spazio, nel quartiere Prenestino, ospita regolarmente artisti emergenti e affermati, divenendo piattaforma cruciale per la nuova scena cantautorale.

Il tour di Tutti Fenomeni si snoderà attraverso la penisola, toccando festival estivi e spazi dedicati alla musica dal vivo. L’offerta musicale abbraccia sonorità tra elettronica, pop e riferimenti letterari, cifra stilistica che ha contraddistinto l’artista fin dall’inizio della sua attività discografica.

Il percorso artistico di Tutti Fenomeni

Giorgio Quarzo Guarascio, conosciuto come Tutti Fenomeni, ha debuttato con il suo primo album nel 2020, riscuotendo immediato successo per l’originalità dei testi e la contaminazione di generi. La sua musica si caratterizza per un’ironia tagliente, riferimenti culturali e uno sguardo critico sulla società, attingendo alla tradizione cantautorale e alle tendenze sperimentali.

Negli anni successivi, il cantautore ha partecipato a numerosi festival e collaborazioni, distinguendosi per una presenza scenica marcata e una narrazione musicale spesso provocatoria. Questa nuova tournée estiva rappresenta una fase di conferma e maturazione, riportando l’esperienza live al centro dell’incontro con il pubblico. I concerti offriranno l’opportunità di ascoltare le tracce più recenti, oltre a riproporre i brani che lo hanno reso uno dei nomi più riconoscibili della musica alternativa italiana.