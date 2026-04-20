La 22ª edizione del festival vicino/lontano-Premio Terzani si terrà a Udine dal 7 al 10 maggio 2026, con anteprime dal 30 aprile. Sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, il festival si ispira al giornalista e scrittore Tiziano Terzani, scomparso nel 2004, e avrà come tema centrale “Respiro”. Sono previsti oltre 80 appuntamenti e più di 200 partecipanti da mondi diversi: cultura, informazione, scienza, letteratura e spettacolo. Il programma è curato da Paola Colombo (presidente di vicino/lontano), Franca Rigoni e Àlen Loreti, biografo ufficiale di Terzani, con il supporto del comitato scientifico presieduto da Nicola Gasbarro.

Il tema “Respiro” è inteso come metafora del pensiero critico e del tempo lento da tutelare. Paola Colombo ha spiegato che la scelta riflette un’epoca che “ci toglie il respiro” per urgenza, velocità, incertezza e conflitti. Il festival si propone come uno spazio per recuperare il respiro del pensiero, promuovendo dialogo tra esperti di filosofia, scienza, economia, letteratura, geopolitica e spiritualità. Tra gli appuntamenti principali: l’apertura del 7 maggio con “Gaza. Il respiro negato”, con Loris De Filippi (Unicef) e Pankaj Mishra; una lectio di Lucio Caracciolo sul nuovo disordine mondiale; e l’8 maggio la lectio magistralis di Lorenzo Bini Smaghi sulle sfide economiche globali.

Programma e Ospiti Internazionali

La giornata del 9 maggio sarà dedicata a riflessioni su Europa, democrazia, diritti, intelligenza artificiale e disuguaglianze. La chiusura del 10 maggio vedrà lo spettacolo “Crescere, la guerra” di Francesca Mannocchi, accompagnata da Rodrigo D’Erasmo. Tra gli ospiti internazionali confermati: Alex Cobham (Tax Justice Network), Omran Shroufi (politologo), Sigrid Kaag (diplomatica olandese, coordinatrice speciale ONU per il Medio Oriente), Artur Weigandt (scrittore tedesco) e David A. Graham (giornalista statunitense).

Il festival conferma la partnership con Scienza&Virgola, festival del libro scientifico della SISSA di Trieste, in programma nelle stesse date.

Questa collaborazione permette la condivisione di ospiti ed eventi, arricchendo l’offerta multidisciplinare di vicino/lontano. I curatori sottolineano l’importanza di un festival come “luogo di contaminazione e diversificazione comunicativa”.

Premio Terzani e Concorso Scuole

Il momento culminante è il Premio letterario internazionale Tiziano Terzani, che sarà consegnato sabato 9 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Angela Terzani Staude, presidente della giuria, leggerà la motivazione e premierà lo scrittore Alaa Faraj per il libro “Perché ero ragazzo”. I cinque titoli finalisti saranno annunciati a breve. La mattina dello stesso giorno si terrà la premiazione del Concorso Scuole Tiziano Terzani, coordinato da Doris Cutrino e aperto a scuole e università regionali.

La traccia di lavoro di quest’anno è una citazione di Terzani da “Guardare i fiori da un cavallo in corsa”: “Non potremo mai essere in pace, se gli altri sono in guerra. Non potremo mai essere felici, se gli altri non lo sono. Non potremo avere un mondo di serenità, quando c’è una metà del mondo che si preoccupa di ingrassare e l’altra che non ha da mangiare”. Il termine per l’invio dei progetti è il 1° aprile.

Il festival vicino/lontano si consolida come punto di riferimento per la riflessione civile e culturale, mantenendo la figura di Tiziano Terzani come filo conduttore e promuovendo il pensiero critico e il dialogo a livello nazionale e internazionale.