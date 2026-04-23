'Un sacco bello', il film d'esordio di Carlo Verdone del 1980, divenuto negli anni un autentico oggetto di culto della comicità italiana, torna nelle sale cinematografiche come evento speciale dal 27 al 29 aprile 2026. L'iniziativa, curata dalla Cineteca di Bologna nell'ambito del progetto 'Il Cinema Ritrovato. Al Cinema', coinvolge 150 sale in tutta Italia e prevede la proiezione di una nuova versione restaurata, supervisionata direttamente dallo stesso Verdone. L'operazione, realizzata dal laboratorio L’Immagine Ritrovata, è frutto della collaborazione tra la Cineteca di Bologna, Mediaset Infinity-Rti, Minerva Pictures e Siae – Società Italiana Autori ed Editori.

Dopo l'uscita evento, la pellicola restaurata sarà disponibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Questa nuova uscita rappresenta un appuntamento imperdibile per il pubblico e gli appassionati, offrendo l'opportunità di riscoprire un lungometraggio che, con la sua galleria di personaggi e le sue battute iconiche, è ormai parte integrante dell’immaginario collettivo. Nel film, Verdone interpreta ben sei personaggi: Enzo, il bullo di quartiere; Ruggero, l’hippy; Leo, il mammone; don Alfio; il professore; e Anselmo, il fratello di Ruggero. Questa straordinaria versatilità attoriale ha segnato l'inizio della sua carriera. L’ambientazione romana e l’ironia dei tipi umani, tra malinconia e comicità, hanno reso il film un caso unico nel panorama italiano degli anni Ottanta.

La capacità del regista di tratteggiare con affetto e ironia la fragilità dei suoi personaggi, mettendoli alla berlina ma al contempo compiangendone la 'condizione di incompletezza cronica', è uno degli elementi più memorabili.

Il restauro e le collaborazioni istituzionali

Il progetto di restauro di 'Un sacco bello' si inserisce negli sforzi della Cineteca di Bologna per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio cinematografico italiano. L'intervento, che si è avvalso delle tecnologie del laboratorio L’Immagine Ritrovata, ha visto la collaborazione di Mediaset Infinity – Rti, Minerva Pictures e Siae. La supervisione costante di Carlo Verdone ha garantito una fedeltà visiva e sonora alle intenzioni originarie, proponendo al pubblico una versione tecnicamente aggiornata che rispetta pienamente lo spirito dell'opera.

Il coinvolgimento di realtà come Siae sottolinea l'attenzione istituzionale per la tutela degli autori e la promozione della memoria audiovisiva.

La successiva disponibilità di 'Un sacco bello' su Mediaset Infinity garantirà una fruizione allargata, raggiungendo nuove generazioni e permettendo agli spettatori di rivedere, in versione restaurata, uno dei film più emblematici dell'esordio di un grande protagonista della commedia italiana.

Trama e impatto culturale di un esordio memorabile

Uscito nel 1980, 'Un sacco bello' non ha segnato solo il debutto di Verdone come attore e regista di lungometraggi, ma anche l'inizio di un nuovo modulo narrativo nella commedia italiana. Ambientato a Roma, in prossimità di Ferragosto, il film segue le vicende di tre personaggi principali – Enzo, Ruggero e Leo – tutti interpretati da Verdone.

Enzo organizza un viaggio in Polonia per corteggiare ragazze straniere, accompagnato dall’amico Sergio. Ruggero, un hippie, si scontra con il padre che tenta di riportarlo alla 'retta via' con l'aiuto di un prete, un professore e un parente. Leo, un ragazzo immaturo, ospita la turista spagnola Marisol, rivelando una comicità malinconica legata alla sua timidezza e incapacità di crescere. La struttura a episodi permette al film di alternare registri e toni, evidenziando il talento di Verdone nella costruzione di personaggi e nell’osservazione dei tic sociali della Roma dell’epoca. Con un equilibrio tra elementi comici e momenti di profonda umanità, 'Un sacco bello' si annovera tra le opere che hanno meglio rappresentato le trasformazioni della società italiana attraverso la lente della commedia, dagli anni Ottanta in poi.