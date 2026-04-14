"Un sacco bello", il folgorante debutto cinematografico di Carlo Verdone, torna sul grande schermo in una versione restaurata. L'opera prima dell'attore e regista romano sarà proiettata in un'uscita evento il 27, 28 e 29 aprile, nell'ambito del progetto "Il Cinema Ritrovato. Al Cinema", promosso dalla Cineteca di Bologna. Il restauro, curato dal laboratorio "L'Immagine Ritrovata" sotto la supervisione dello stesso Verdone, è sostenuto dalla collaborazione tra Cineteca, Mediaset Infinity – RTI, Minerva Pictures e SIAE.

A oltre quarant'anni dall'uscita originaria nel 1980, il film sarà protagonista di una serata speciale lunedì 27 aprile al Cinema Barberini di Roma, con la presenza di Carlo Verdone.

Dopo questa breve uscita in sala, la versione restaurata sarà disponibile su Mediaset Infinity.

I personaggi e le storie di un cult

Il film si articola in tre storie intrecciate, ambientate a Roma durante un caldo Ferragosto. Carlo Verdone interpreta vari ruoli, dando vita ai protagonisti: lo spavaldo Enzo, l'hippy Ruggero e l'impacciato Leo. Oltre a loro, il pubblico ritrova figure indimenticabili come il compagno di viaggio di Enzo, interpretato da Renato Scarpa, e il padre di Ruggero, reso celebre da Mario Brega. Compaiono anche Isabella De Bernardi nei panni di Fiorenza, e Veronica Miriel nel ruolo della turista spagnola Marisol.

Le tre storie si dipanano tra le avventure di Enzo in cerca di compagnia per un viaggio verso Cracovia; le impacciate vicende di Leo, bloccato in casa da Marisol che richiede il suo aiuto; infine, il ritorno di Ruggero a Roma dopo una lunga permanenza in una comunità di hippie, con il padre che vorrebbe riportarlo sulla “retta via”.

La genesi e l'eredità di "Un sacco bello"

I personaggi di Verdone nacquero dagli spettacoli teatrali del 1977 e dalla trasmissione televisiva "Non Stop". L'attore e regista ha raccontato che l'incontro con Sergio Leone fu determinante per il suo debutto. Leone lo incoraggiò a scrivere il soggetto e a dirigere il film, diventando il suo "primo padrino" e impartendogli "lezioni di regia" che durarono due mesi. "Sergio mi ha insegnato tutto", ha affermato Verdone, sottolineando l'influenza del maestro sul suo stile registico.

La galleria umana rappresentata nel film, ispirata a persone conosciute da Verdone tra teatro e televisione, rispecchiava gli umori sociali e caratteriali dell'Italia di quegli anni.

La versione restaurata, curata dalla Cineteca di Bologna, rappresenta un importante recupero filologico. Questo intervento non solo restituisce al pubblico attuale i colori, i suoni e le emozioni dell’originale, ma riafferma anche la centralità di Carlo Verdone nella storia del cinema italiano, conservando la memoria di un'opera cardine della nostra cultura audiovisiva.