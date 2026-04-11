Vanessa Scalera è la protagonista de La sorella migliore, il nuovo e intenso testo teatrale scritto da Filippo Gili. L'opera, diretta con maestria da Francesco Frangipane, è attualmente in scena al Teatro Vascello di Roma e si impone come un profondo dramma familiare che esplora i complessi temi della colpa, della giustizia e della morale. La narrazione si concentra sul vissuto di tre fratelli, le cui esistenze sono state irrevocabilmente segnate da una tragedia.

Al centro della vicenda c'è Luca, condannato a undici anni di arresti domiciliari per aver causato la morte di una donna, Caterina Bodei, mentre guidava sotto l'effetto di droghe e alcool, e senza patente.

Le sue sorelle sono Giulia, la maggiore, avvocato che lo ha assistito legalmente, e Claudia, che lo ospita nella propria casa da otto anni. Il testo di Gili, caratterizzato da una scrittura focalizzata sulla parola e sul confronto interiore, svela con intensità le coscienze, gli affetti e le tensioni che emergono dal dramma.

Un punto di svolta si verifica nell'anniversario dell'incidente, quando Giulia rivela una scoperta destinata a ridefinire il destino del fratello: la vittima, Caterina Bodei, era affetta da un tumore cerebrale in stato avanzato, con una prospettiva di vita limitata a pochi mesi. Questa nuova informazione solleva un profondo dilemma: quale peso può avere la verità clinica sulla pena giudiziaria e, soprattutto, sul senso di colpa e sul vissuto morale di chi è responsabile della tragedia?

Gli sviluppi successivi portano a una nuova fase per Luca, che ottiene la libertà anticipata dopo che Giulia presenta la cartella clinica della vittima e Luca dichiara di aver sempre conosciuto le condizioni di Caterina, pur avendo taciuto a causa del peso della colpa.

Il confronto familiare e le dinamiche della colpa

La sorella migliore offre uno spaccato familiare intriso di dialoghi serrati e sospensioni emotive. Durante una cena che segue la sentenza, i fratelli e la madre, interpretata da Michela Martini, si confrontano su visioni divergenti del passato e del futuro. Giulia emerge come una figura centrale, determinata e protagonista, mentre Claudia si mostra più fragile, divisa tra il bisogno di proteggere e la ricerca di una verità che non infligga ulteriori ferite.

Il testo di Gili indaga gli abissi delle relazioni familiari senza proporre soluzioni definitive, lasciando che ogni personaggio conviva con i propri fantasmi.

La regia di Francesco Frangipane esalta la scrittura asciutta e precisa di Gili, evitando enfasi superflue e guidando il cast verso una performance corale e calibrata. Vanessa Scalera, riconosciuta per la sua capacità di infondere ricchezza emotiva e sfumature ai personaggi femminili, offre una prova intensa e articolata. Aurora Peres, nel ruolo di Claudia, e Alessandro Tedeschi, in quello di Luca, completano il quadro con interpretazioni di spessore, conferendo credibilità al doloroso equilibrio che la famiglia tenta di mantenere tra rimozione e una fragile serenità.

Il tour teatrale e la poetica di Filippo Gili

Dopo il successo del debutto romano, La sorella migliore intraprenderà una tournée che toccherà diverse città italiane. Lo spettacolo sarà al Teatro Carcano di Milano dal 14 al 19 aprile, al Teatro Duse di Bologna dal 5 maggio e al Teatro Massimo di Palermo dall’8 al 16 maggio. Il testo si inserisce nel percorso autoriale di Filippo Gili, noto per la sua capacità di esplorare il dolore e la solitudine delle famiglie contemporanee, come già dimostrato in opere precedenti quali In attesa della fine. Elementi ricorrenti nella sua poetica sono lo svelamento progressivo dei sentimenti e l'inadeguatezza delle risposte razionali di fronte al peso della colpa e alla possibilità di una vera redenzione familiare.

Il Teatro Vascello, che ha ospitato la prima, si conferma un punto di riferimento per la nuova drammaturgia italiana. Le interpretazioni di Aurora Peres e la presenza discreta ma incisiva di Michela Martini contribuiscono all'efficacia dello spettacolo. Le reazioni del pubblico evidenziano la forza della prova interpretativa, in particolare di Scalera, apprezzata per la sua versatilità. La sorella migliore si afferma come un significativo esempio di teatro civile, capace di stimolare dibattito e confronto senza cedere a soluzioni facili o a sentimentalismo, mantenendo una scrittura che scava in profondità nelle dinamiche tra giustizia, morale e affetti.