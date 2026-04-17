Vasco Rossi ha annunciato sui propri canali social un evento colossale per il suo cinquantesimo anniversario di debutto (2026), mirando a coinvolgere oltre mezzo milione di persone. Il rocker ha richiamato il Modena Park del 2017, da lui definito “unico e irripetibile”, ma ha chiarito di volere “una festa diversa per molte più persone, oltre 500mila e che duri più di una notte”, specificando la ricerca di una location. Questo messaggio ha generato grande entusiasmo. L'artista intende creare un appuntamento inedito e più partecipato, in linea con i cinquant'anni di carriera (iniziata nel 1977), superando ogni precedente per affluenza e durata.

Il tour Vasco Live 2026: doppio concerto a Olbia e altre città

Oltre all'evento per il cinquantesimo anniversario, Vasco Rossi ha rivelato dettagli sul prossimo tour estivo “Vasco Live 2026” (prodotto da Live Nation), confermando due date a Olbia, il 12 e 13 giugno 2026. Si esibirà anche a Ferrara, Udine, Ancona e Bari. Le date sarde sono un appuntamento straordinario per Olbia e la Sardegna, prevedendo fan da Italia e dall’estero. L’annuncio è giunto tramite un’immagine proiettata sui ledwall durante il concerto di Bologna. Questo sottolinea la risonanza nazionale e internazionale dell'artista e l’importanza economica e sociale dei concerti. Il doppio appuntamento a Olbia è già considerato uno degli eventi musicali più rilevanti per la Sardegna.

L'eredità di Modena Park e la visione futura di Vasco Rossi

Il Modena Park del 2017, con oltre 220mila spettatori, è stato un concerto di riferimento per la musica dal vivo italiana e un momento cruciale per Vasco Rossi. La sua visione è ora di ideare una celebrazione ancora più ampia, capace di coinvolgere più del doppio delle persone e con una durata superiore a una notte, rafforzando il legame con il pubblico. La scelta delle città del tour 2026 dimostra la volontà di Vasco Rossi di raggiungere pubblici diversi e territori chiave, promuovendo la dimensione collettiva e festosa della sua musica, e fissando un nuovo traguardo non solo musicale ma anche culturale e storico.