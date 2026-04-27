La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi ha preso atto della decisione della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia di interrompere ogni futura collaborazione, come annunciato dal sovrintendente Nicola Colabianchi. Venezi ha sottolineato che si tratta di una posizione "che andrà comunque chiarita nelle motivazioni e a cui si dovrà rispondere in modo opportuno". La notizia, appresa il 26 aprile 2026, è giunta inizialmente tramite agenzia di stampa, seguita solo in un secondo momento da una lettera formale di risoluzione della nomina. Riguardo alle modalità di comunicazione, Venezi ha preferito non commentare l'"eleganza della forma" con cui la vicenda è stata gestita.

Al centro della controversia vi sono le dichiarazioni rilasciate da Venezi l'11 aprile 2026 al quotidiano argentino La Nación, nelle quali aveva menzionato una presunta "tradizione di posizioni di padre in figlio" all'interno dell'orchestra veneziana. La direttrice ha ribadito che tali affermazioni "sono state lette fuori dal contesto e strumentalizzate". Riguardo ai rapporti con le maestranze del teatro, Venezi ha affermato di non aver mai mancato di rispetto ai lavoratori. Al contrario, ha dichiarato di essere stata "costantemente e sistematicamente diffamata, calunniata, offesa e bullizzata" negli ultimi otto mesi proprio dalle maestranze della Fenice. Ha inoltre aggiunto una riflessione sulla sua condizione in Italia: "In Italia essere giovane è un handicap, e poi donna un aggravante.

Il mio è il successo di una ragazza di provincia che si è fatta da sola. E questo non piace alla Casta".

Le motivazioni della Fondazione e le prime reazioni

La decisione della Fondazione Teatro La Fenice giunge al culmine di mesi di tensioni che hanno coinvolto il personale del teatro e l'opinione pubblica. Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha giustificato la risoluzione citando "ripetute e gravi dichiarazioni pubbliche ritenute offensive e lesive" nei confronti del teatro e della sua orchestra. L'intervista di Venezi a La Nación, con le sue allusioni al nepotismo, è considerata uno degli elementi scatenanti. L'annuncio dell'interruzione della collaborazione è stato accolto con un applauso spontaneo dal pubblico e dall'orchestra durante una rappresentazione di domenica 26 aprile.

Sul fronte istituzionale, Palazzo Chigi ha smentito qualsiasi coinvolgimento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella decisione della Fondazione, definendo "infondato" ogni legame riportato dalla stampa. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ribadito che il Governo "non ha alcuna facoltà di condizionamento" su tale scelta, considerandola un atto insindacabile, pur condividendone il merito. Dalle file dell'opposizione, Irene Manzi (PD) ha parlato di una "excusatio non petita" da parte del Governo nel sottolineare l'autonomia della direzione artistica della Fenice. La senatrice Vincenza Aloisio (M5S) ha invece criticato la politica delle nomine dell'attuale Governo, mentre Susanna Ceccardi (Lega) ha espresso solidarietà a Venezi, definendola "artista libera, vittima di un clima di intolleranza e arroganza".

Il contesto del Teatro La Fenice e le proteste

Il Teatro La Fenice di Venezia è riconosciuto come uno dei più prestigiosi teatri d'opera a livello italiano e internazionale, celebre per la qualità delle sue stagioni e la sua storia, segnata da più ricostruzioni. Beatrice Venezi era attesa come futura direttrice musicale a partire dal prossimo ottobre, un ruolo che avrebbe assunto dopo una carriera internazionale che l'ha vista direttore principale della Nuova Orchestra Scarlatti Young e ospite dell'Orchestra della Toscana. La sua nomina aveva generato proteste tra le maestranze, i musicisti e i tecnici del teatro, i quali lamentavano una scarsa trasparenza nei criteri di selezione e una presunta limitata esperienza per la guida di una realtà così complessa.

Nei mesi precedenti la risoluzione, il personale aveva organizzato scioperi e una manifestazione pubblica a Venezia, coinvolgendo anche altre istituzioni musicali italiane.

Queste tensioni evidenziano un dibattito più ampio sulle modalità di selezione delle figure apicali nelle istituzioni culturali, spesso percepite come influenzate da logiche politiche e relazioni personali. La vicenda Venezi ha acceso un confronto pubblico sull'autonomia, la trasparenza e la partecipazione nella gestione del patrimonio musicale nazionale. Con questa decisione, il teatro riafferma la propria autonomia gestionale e il valore della professionalità e del rispetto reciproco tra istituzioni e lavoratori. Tra le esperienze di Venezi figurano anche la collaborazione con la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli e impegni artistici in paesi come Armenia, Uruguay e Argentina.

Il ruolo de La Fenice e il dibattito sulle nomine

Fondata nel 1792, La Fenice è un pilastro della vita culturale veneziana e una delle principali istituzioni liriche globali. Ha ospitato prime assolute e direttori di fama internazionale, configurandosi non solo come centro di produzione artistica ma anche come simbolo della resilienza di Venezia. La sua programmazione annuale attira artisti e pubblico da ogni parte del mondo. Gli eventi recenti si inseriscono in un periodo di accresciuta attenzione pubblica sul ruolo e sui processi decisionali delle maggiori istituzioni culturali italiane, evidenziando l'urgenza di definire criteri chiari e condivisi per la selezione delle figure artistiche di vertice.