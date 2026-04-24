Dal 10 al 12 maggio 2026, l'isola di Ventotene ospiterà la decima edizione del Ventotene Europa Festival. Questa rassegna culturale e politica, promossa dall'Associazione La Nuova Europa con il patrocinio della Commissione europea, si focalizza sui temi europei e sul dialogo intergenerazionale e istituzionale. L'evento, presso l'ex Caserma Carlo Felice, vedrà la partecipazione di figure di spicco: Pina Picierno (vicepresidente Parlamento europeo), Roberta Angelilli (vicepresidente Regione Lazio) e l'ambasciatore Antonio Parenti. Il programma include seminari, presentazioni di libri e laboratori per studenti e docenti, con workshop sull'Unione Europea e dibattiti sul futuro del continente.

Ventotene è il luogo simbolo dell'idea europea, ispirando riflessioni sulla cittadinanza attiva e sui valori condivisi.

Ventotene: Culla dell'Europeismo

Ventotene è luogo simbolo dell'europeismo. Qui, durante la Seconda Guerra Mondiale, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni redassero il celebre Manifesto di Ventotene, auspicando un'Europa unita nella pace e nella democrazia. L'isola, già sede di confino politico, ospita eventi e itinerari tematici legati alla memoria e all'unificazione europea. Istituzioni la scelgono per formazione e confronto su cittadinanza, solidarietà, federalismo. Il festival integra visita e memoria con approfondimenti, consolidando il ruolo dell'isola nel dialogo tra passato e futuro.

Il Festival: Dialogo e Prospettive Europee

Il Ventotene Europa Festival coinvolge autori, giornalisti e operatori culturali in confronti sull'attualità europea. Laboratori studenti si focalizzano sull'educazione ai valori democratici; presentazioni libri evidenziano la dimensione culturale della cittadinanza. I giovani sono attori attivi nella produzione di riflessioni e proposte, in linea con lo spirito del Manifesto di Ventotene. La presenza della Commissione europea e ospiti istituzionali sottolinea la rilevanza del festival, rafforzando il ruolo di Ventotene nella formazione delle nuove generazioni, avvalorando la sua funzione di laboratorio educativo e civico.