Vercelli ospita un evento culturale di grande rilievo: due rari e preziosi manoscritti provenienti dal Sacro Convento di Assisi sono in mostra presso l'Arca di San Marco. L'esposizione, visitabile dall'11 aprile al 3 maggio, si inserisce nel contesto della terza edizione di Vercellae Hospitales, la rievocazione medievale cittadina. L'inaugurazione, avvenuta l'8 aprile, ha visto la partecipazione del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha sottolineato come “Vercelli non è solo terra di riso, ma è anche terra di cultura”. Alla cerimonia di presentazione hanno presenziato anche il sindaco Roberto Scheda e l'arcivescovo Marco Arnolfo.

I capolavori del francescanesimo in mostra

I testi esposti sono la "Legenda Maior Sancti Francisci", redatta tra il 1260 e il 1263 dal teologo Bonaventura da Bagnoregio. Questa è universalmente riconosciuta come la più importante biografia di San Francesco d’Assisi e una fonte imprescindibile per l'iconografia artistica, avendo ispirato direttamente i celebri affreschi di Giotto nella Basilica Superiore di Assisi. Accanto a essa, è presentata l'"Arbor vitae crucifixae Jesu", opera fondamentale per il francescanesimo e la figura del santo, scritta nel 1305 dal pensatore francescano Ubertino da Casale. Entrambi i volumi, di inestimabile valore storico e culturale, sono stati eccezionalmente portati a Vercelli da fra Carlo Bottero, direttore della Biblioteca del Sacro Convento di Assisi, e sono esposti insieme a preziosi documenti degli archivi cittadini.

La Biblioteca del Sacro Convento di Assisi è custode di una delle più preziose raccolte internazionali di manoscritti antichi legati al movimento francescano.

Vercellae Hospitales: rievocazione e programma

La manifestazione Vercellae Hospitales, giunta alla sua terza edizione e in programma dal 10 al 19 aprile, si conferma un appuntamento centrale per la riscoperta del patrimonio storico-culturale di Vercelli. L'evento, promosso dal Comune di Vercelli in collaborazione con il Salone internazionale del libro di Torino e il suo spin-off, il Festival del libro medievale di Saluzzo, valorizza l'antico ruolo di Vercelli come città di accoglienza e crocevia lungo le vie dei pellegrinaggi medievali. Oltre all'esposizione dei manoscritti e dei documenti d'archivio, il programma prevede un ricco calendario di eventi, tra cui rievocazioni storiche, visite guidate, conferenze e letture pubbliche, tutte volte a focalizzare l'attenzione sulle tradizioni culturali del Piemonte.

La sede dell'esposizione, l'Arca di San Marco, rappresenta un polo culturale di spicco per la città. Questo spazio espositivo, ricavato da una delle antiche chiese di Vercelli, è stato restituito alla comunità dopo un accurato restauro completato nel primo decennio degli anni Duemila. L'Arca ospita regolarmente mostre d'arte, incontri e attività di divulgazione scientifica, confermando il suo ruolo come luogo di riferimento per la cultura locale e per i visitatori.