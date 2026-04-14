Il nuovo magazine Vernissage fa il suo debutto nel panorama editoriale culturale italiano. Presentato a Milano il 14 aprile 2026, il primo numero è interamente dedicato al tema del desiderio, esplorato come spazio di tensione, attesa e possibilità. Questo progetto editoriale rappresenta un significativo ampliamento dell’offerta de Il Giornale dell’Arte, che ha scelto di dedicare una nuova pubblicazione alle intersezioni tra arte, moda, lusso e collezionismo contemporaneo, ambiti sempre più interconnessi nel dibattito culturale contemporaneo.

La curatela editoriale del magazine è affidata a Jacopo Bedussi, mentre la direzione responsabile è di Luca Zuccala.

Un aspetto distintivo è la storia del nome: Vernissage era già una rubrica consolidata all’interno de Il Giornale dell’Arte, testimonianza di una lunga e prestigiosa tradizione. La decisione di rilanciare questa testata risponde alla volontà di valorizzare una tradizione editoriale che vanta quarant’anni di attività. In questa sua nuova veste, il magazine avrà cadenza semestrale, con l’obiettivo di catalizzare l’attenzione sui temi più attuali e trasversali del panorama culturale e artistico. “Abbiamo ridato vita a un nome che esisteva già, perché Vernissage faceva già parte de Il Giornale dell'Arte, siamo orgogliosi di 40 anni di storia e abbiamo pensato di ridargli vita in una versione semestrale”, ha spiegato il direttore Zuccala.

Il focus e gli obiettivi di Vernissage

Vernissage si propone di distinguersi per un taglio contemporaneo e multidisciplinare, approfondendo le trasformazioni in atto tra i linguaggi artistici e la cultura del collezionismo. Particolare attenzione è rivolta all’intreccio tra arte visiva, moda e il settore del lusso, settori che influenzano profondamente il gusto e le tendenze. Il numero inaugurale, incentrato sul desiderio, lo interpreta sia come motore fondamentale della creatività, sia come dimensione cruciale nelle dinamiche di mercato e nel rapporto tra chi produce, chi colleziona e chi fruisce opere e oggetti d’arte.

Il magazine si inserisce nella strategia editoriale della casa editrice Allemandi, una realtà consolidata nel panorama italiano dell’informazione culturale.

L’intento è quello di offrire strumenti e stimoli critici a un pubblico di lettori interessati al contemporaneo, che ricerca punti di vista autorevoli sugli incroci tra i linguaggi della creatività e il consumo culturale, fornendo un’analisi approfondita e qualificata.

La tradizione de Il Giornale dell’Arte e il rilancio

Il Giornale dell’Arte, fondato a Torino nel 1983, rappresenta da oltre quarant’anni un punto di riferimento per il giornalismo culturale italiano e internazionale. La testata offre inchieste, analisi di mercato e approfondimenti sul sistema delle arti visive, contribuendo attivamente al dibattito. Nel corso del tempo, ha ampliato la propria offerta editoriale con rubriche e prodotti collaterali, tra cui guide, cataloghi e supplementi, e Vernissage ne costituisce oggi l’evoluzione più recente e significativa.

L’editore Allemandi ha recentemente annunciato, durante la presentazione dei palinsesti editoriali 2026, l’intenzione di rafforzare la propria presenza sul mercato con una serie di progetti destinati sia al pubblico specialistico sia a quello più curioso e appassionato. La scelta di puntare su una rivista semestrale che unisce arte, moda e lusso riflette la volontà di intercettare i movimenti più attuali della cultura contemporanea e di fornire nuovi strumenti di approfondimento e comprensione. Con questa iniziativa, Vernissage si configura come una piattaforma di narrazione e analisi per un settore in costante evoluzione, inserendosi pienamente nello spirito di rinnovamento editoriale che caratterizza l’operato della casa editrice e la sua visione per il futuro.