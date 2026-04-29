Le Gallerie d’Italia di Vicenza, sede museale di Intesa Sanpaolo in Palazzo Leoni Montanari, ospitano dal 30 aprile al 2 agosto 2026 la prima mostra personale di Giorgia Lupi, intitolata “L’umanesimo dei dati”. La designer italiana, partner dello studio Pentagram a New York, presenta un’esposizione curata dall’Associazione Illustri, sviluppata nelle nove sale del secondo piano. La rassegna, presentata in anteprima il 29 aprile, illustra la visione di una delle voci più rilevanti dell’information design contemporaneo, intrecciando dati, memoria, empatia e narrazione visiva.

Centrale è il Data Humanism, l’approccio con cui Lupi restituisce alle informazioni una dimensione più intima, qualitativa e umana.

L’esposizione guida i visitatori nel processo creativo dell’artista, dove disegno a mano e carta precedono e integrano la tecnologia digitale. Opere celebri come “Dear Data”, “Bruises”, “1374 Days”, “The Room of Change”, “Inequalities” e “La Lettura” mostrano come numeri, pattern e visualizzazioni si trasformino in storie capaci di narrare esperienze personali e collettive, “trasformando la complessità in comprensione e relazione”. Ogni sala esplora un diverso uso dei dati per raccontare il mondo, mettendo in dialogo esperienze quotidiane, salute, memoria, cambiamento ambientale e interpretazione sociale.

Dati, arte e interazione

“Giorgia Lupi. L’umanesimo dei dati” offre un’esperienza immersiva e partecipativa. La sala dedicata all’intelligenza artificiale invita i visitatori a lasciare un pensiero o un segno grafico sul proprio rapporto con l’IA. La mostra è accompagnata da un programma di attività e incontri di approfondimento gratuiti, aperti alla città tramite il palinsesto INSIDE. Il percorso evidenzia come ricerca personale e gesto manuale rimangano centrali nel trasmettere il significato dei dati, dai primi sketch su carta all’elaborazione digitale.

Il linguaggio progettuale unisce rigore scientifico e libertà creativa, dimostrando che la visualizzazione dei dati può diventare uno strumento accessibile e significativo per affrontare la complessità del nostro tempo.

Attraverso installazioni su grandi questioni globali, Lupi rende evidente che i dati non sono mai solo misurazioni astratte, ma “storie” che ci riguardano. La rassegna invita a riflettere su ciò che resta essenziale nell’evoluzione tecnologica: lo sguardo umano, la capacità di interpretare e attribuire senso alle informazioni.

Giorgia Lupi: biografia e opere

Nata a Ferrara, Giorgia Lupi si è formata in architettura e ha conseguito un dottorato in design al Politecnico di Milano. Nel 2011 ha co-fondato Accurat, studio di information design con sedi a Milano e New York, per poi diventare partner di Pentagram. Il suo lavoro si concentra sull’incrocio tra progetto, narrazione visiva e riflessione sul ruolo dei dati.

Tra le sue opere più celebri spicca “Dear Data”, raccolta di cartoline disegnate a mano con Stefanie Posavec, oggi parte della collezione permanente del MoMA di New York. Altro progetto significativo è “1374 Days: My Life with Long COVID”, saggio visivo pubblicato sul New York Times nel 2024 e premiato con il Compasso d’Oro ADI 2025. Lupi ha sviluppato anche “Book of Life”, biografia visuale, e “The Room of Change”, installazione che visualizza grandi cambiamenti ambientali e sociali. Il suo approccio ha ridefinito l’information design come disciplina che unisce sensibilità artistica e capacità interpretativa, come testimoniato dalla mostra vicentina.